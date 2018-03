Assenteisti Asl L'Aquila, in 4 adesso rischiano il licenziamento

L’AQUILA. Timbrare il cartellino e poco dopo uscire dall’ufficio per tornare a casa, andare al bar, a fare la spesa.

Adesso rischiano grosso i tre dipendenti assenteisti della sede di Pratola Peligna, scoperti e denunciati dalla Guardia di Finanza di Sulmona, e il direttore del distretto sanitario, S.L.C., anch'egli denunciato per non aver controllato e sanzionato i suoi sottoposti.

Lo rende noto il direttore generale, Giancarlo Silveri, il quale spiega che si potrebbe anche arrivare al licenziamento. Secondo le accuse i tre timbravano e poi andavano a fare la spesa o a casa mentre il direttore non si sarebbe mai accorto di niente o quantomeno non ha mai sanzionato questa odiosa pratica sui cui la Finanza ha acceso i riflettori.

«Abbiamo inviato la segnalazione del caso ai due consigli di disciplina che si occupano rispettivamente per il personale non dirigente e di quello dirigente - aggiunge Silveri - ringrazio la Guardia di finanza per il lavoro svolto. Verificheremo adesso anche se chi aveva la responsabilità del personale si sia mai accorto o meno di questi fatti».

Per il manager «tra le ipotesi contrattuali per il personale dipendente è previsto anche il licenziamento, dovremo invece fare le nostre verifiche per quello che prevede il contratto dei dirigenti».

Per il momento i 4 sono indagati per truffa nei confronti della Pubblica Amministrazione e falso ideologico.

I militari della Guardia di Finanza attraverso appostamenti, pedinamenti e servizi di osservazione, hanno monitorato per diversi mesi alcuni dipendenti che durante l’orario di servizio, dopo aver timbrato l’entrata, erano soliti assentarsi dal proprio posto di lavoro per recarsi presso la propria abitazione ad effettuare servizi di riassetto, sbrigare faccende personali presso uffici vari e trascorrere parte del tempo al bar, fare shopping o fare la spesa.

Alcuni dipendenti non si presentavano affatto in ufficio e, successivamente, anche dopo moltissimi giorni, regolarizzavano la presenza mediante la presentazione di apposita comunicazione sostitutiva, dichiarando di non aver “strisciato” il badge per dimenticanza o perché avevano smarrito il cartellino.

Alcuni di loro usufruivano quotidianamente della tolleranza dei trenta minuti sull’orario di servizio ed in molti casi oltrepassavano la tolleranza senza effettuare il previsto recupero delle ore nella medesima giornata.