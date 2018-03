Mondiali Rugby. Vicino l'esordio con la Francia. Cittadini: c'è grande rivalità

LONDRA. Quattro giorni al debutto iridato di Twickenham per gli Azzurri, che al Surrey Sports Park di Guildford continuano a preparare, sotto la più tipica delle pioggerelle inglesi, il debutto di sabato nella Rugby World Cup a Twickenham contro la Francia (ore 20 locali, 21 in Italia. Diretta Sky Sport e differita MTV, canale numero 8 del digitale terrestre).

Il gruppo guidato dal CT Brunel ha svolto una sessione collettiva sul campo dopo aver precedentemente lavorato per reparti, con i trequarti agli ordini di Berot e gli avanti impegnati a provare le mischie ordinate con coach De Carli.

E proprio Lorenzo Cittadini, uno dei piloni destri della Nazionale, nella conferenza stampa pomeridiana si è detto certo che la gara di sabato avrà nella sfida tra i due pack una delle proprie chiavi di volta: “La Francia ha un’ottima mischia, contro di loro non sarà una partita semplice là davanti. Io ho molta voglia di riscattarmi dopo che, al 6 Nazioni, non mi ero espresso al meglio proprio in questa fase di gioco: spero di averne la possibilità” ha dichiarato il trentaduenne prima linea bresciano.

“Tra noi ed i francesi c’è sempre una grande rivalità" – ha dichiarato Lorenzo Cittadini – "Per entrambe le squadre, sabato sarà la partita più dura del girone: è la prima partita dei Mondiali ma ha un peso specifico elevatissimo, è quasi uno scontro ad eliminazione diretta. Partire con una vittoria è fondamentale. La pressione c’è, per noi come per loro: ma la forza di un gruppo è anche nel saperla incanalare positivamente per andare insieme verso il risultato”.