Lega Pro. Buona la prima dell'Aquila. Pistoiese al tappeto 2-0 al Fattori

L'AQUILA. Due gol di pregevole fattura di Sandomenico e Mancini permettono all'Aquila di superare 2-0 al Fattori la Pistoiese e di onorare la prima giornata di campionato con un'importante successo.

Gara in discesa già nel primo tempo, con gli aquilani bravi nel concretizzare al meglio le occasioni da gol create e ad andare al riposo in vantaggio di due reti. Nella ripresa meglio la Pistoiese che però non è riuscita ad approfittare della superiorità numerica per oltre mezz'ora a causa del rosso rimediato da Ceccarelli.

Partono meglio gli arancioni che vanno vicini al vantaggio al minuto 11 con Lo Sicco, che da buona posizione impegna severamente Zandrini. I toscani si fanno preferire sotto il profilo del palleggio e del possesso palla ma al primo vero affondo ecco il vantaggio dell'Aquila. Direttamente su calcio di punizione Sandomenico disegna dal limite una traiettoria perfetta su cui Iannarilli non può nulla.

Prima del riposo il gol del ko è un vero e proprio gioiello di Manuel Mancini, che dai 20 metri a giro beffa il portiere ospite e blinda il risultato.

Nella ripresa i rossoblù sfiorano il 3-0 in avvio con Ceccarelli ben imbeccato da De Sousa, ma al quarto d'ora restano in inferiorità numerica per il secondo giallo rifilato dallo stesso attaccante. Girandola di cambi a protezione del risultato e poche azioni degne di nota se non un intervento decisivo di Zandrini in pieno recupero su colpo di testa ravvicinato di Sinigaglia.

Con questa vittoria L'Aquila conquista i primi 3 punti della stagione raggiungendo quota 2 in classifica (un punto di penalizzazione, ndr). Domenica prossima trasferta sul terreno dell'Arezzo.



L'AQUILA-PISTOIESE 2-0 (primo tempo 2-0)

MARCATORI: 37'pt Sandomenico (Aq); 45'pt Mancini M. (Aq).

L'AQUILA (4-3-3): Zandrini; Di Mercurio (28'st Bigoni), Maccarone, Anderson, Piva; Bensaja, De Francesco, Mancini M. (36'st Iannascoli); Sandomenico (18'st Sanni), De Sousa, Ceccarelli. A disposizione: Savelloni, Mancini A., Milicevic, Perna. Allenatore: Perrone.

PISTOIESE (4-3-1-2): Iannarilli; Placido (22'st Piscitella), Pasini, Di Bari, Falasco; Damonte (1'st Mungo), Taddei (16'st Sinigaglia), Vassallo; Lo Sicco; Merini, Rovini. A disposizione: Marchegiani, Lanini, Dondoni, Romiti, Petriccione, Speziale. Allenatore: Alvini.

ARBITRO: Ilario Guida della sezione di Salerno (Squarcia-Vettorel).

NOTE: Presenti sugli spalti circa 800 spettatori. Ammoniti: Placido, Damonte, Ceccarelli, Iannascoli. Espulso: 15'st Ceccarelli.



Andrea Sacchini