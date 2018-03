Delfino Pescara. Sebastiani esalta il mercato: «ora la squadra è ancora più forte»

PESCARA. Terminata con giudizi positivi la finestra estiva di trasferimento dopo le difficoltà riscontrate nel mese di agosto, il Pescara guarda con rinnovato ottimismo all'esordio di campionato di domenica a Livorno. Primo importante test di livello per la formazione di Massimo Oddo, che al Picchi affronterà una delle formazioni che meglio si sono mosse negli ultimi giorni di mercato e che tra le proprie fila annovera elementi del calibro assoluto in cadetteria come il difensore Emerson, i centrocampisti Biagianti, Cazzola, Luci e gli attaccanti Comi, Vantaggiato e Pasquato (grande ex della contesa, ndr). Il tecnico biancazzurro però dovrà fare i conti con la prima vera emergenza indisponibili a causa degli infortuni (out Memushaj e Valoti, ndr) e dei giocatori convocati nelle nazionali giovanili (Verre e Mandragora in Under 21, Cappelluzzo e Vitturini in Under 19 e 20, ndr). Fuori gioco anche gli squalificati Mignanelli, Torreira e Lapadula mentre andranno valutate le condizioni fisiche degli ultimi arrivati Cocco e Campagnaro (quest'ultimo arriverà in città nelle prossime ore, ndr).

«Gli obiettivi dichiarati del Pescara erano Boakye e Cocco» – ha dichiarato al termine del mercato il patron del Delfino, Daniele Sebastiani – «siamo molto soddisfatti perché abbiamo centrato in pieno i nostri obiettivi e Cocco era il preferito da mister Oddo. Campagnaro? È un giocatore molto motivato ed ha dato la disponibilità assoluta al nostro tecnico. I colpi che abbiamo fatto hanno alzato il tasso tecnico e la qualità di una rosa già molto competitiva».

«Non solo Cocco e Campagnaro» – chiude il presidente – «ma anche uno dei centrocampisti più ambiti e forti della categoria ossia Benali. Pescara non può proprio lamentarsi e spero che tutti questi sacrifici fatti dalla società portino nuovo entusiasmo tra i tifosi».

Fuori dalla lista dei 18 over 21 per la stagione in corso infine Bruno ed Esposito, che non hanno trovato sistemazione nella finestra trasferimenti da poco conclusa.

Andrea Sacchini