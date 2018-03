Basket Serie A2. In attesa di ricominciare, Chieti e Roseto inserite nel Girone Est

ABRUZZO.La Lega Nazionale Pallacanestro, attraverso una nota pubblicata ieri sul suo sito ufficiale, ha resto nota la composizione della prossima Serie A2 2015/2016. Secondo campionato nazionale che sarà diviso in due gironi da 16 squadre, seguendo un criterio territoriale “Est/Ovest”: l’Italia è stata divisa da una linea immaginaria, comprendendo 16 squadre dal lato Est e altre 16 da quello Ovest. Dunque, dopo tante ipotesi valiate nel corso delle ultime settimane, come la divisione meritocratica tra squadre di Gold e Silver, o la suddivisione Nord/Sud, a trionfare è, probabilmente, la soluzione più sensata. Roseto Sharks e Proger Chieti sono state inserite nel girone Est insieme a Mantova, Brescia, Treviglio, Legnano, Verona, Treviso, Trieste, Fortitudo Bologna, Imola, Ravenna, Ferrara, Jesi, Recanati e Matera.

Nel Girone Ovest invece Casale Monferrato, Biella, Tortona, Omegna, Siena, Ferentino, Rieti, Latina, Napoli, Caserta, Scafati, Viola Reggio Calabria, Trapani, Agrigento, Barcellona, Casalpusterlengo. Nei prossimi giorni e settimane non resta che attendere l’ufficialità in merito alla formula del campionato, oltre naturalmente al calendario.

Dopo l’annuncio relativo al rinnovo di coach Tony Trullo alla guida degli Sharks, la società ha comunicato che Emanuele Di Paolantonio è il nuovo vice allenatore del Roseto. La dirigenza, rappresentata da Daniele Cimorosi e Vittorio Fossataro, si è detta entusiasta dell’ingaggio di coach Di Paolantonio, che viene dalla stagione trascorsa a Omegna, sempre in qualità di vice allenatore. Gli Sharks, attraverso le parole di coach Trullo, che ha dato il benvenuto al suo nuovo collaboratore, hanno voluto ringraziare Antimo Di Biase, che ha ricoperto la carica di vice allenatore della prima squadra per ben tre stagioni (dal 2012 al 2015).

La Proger Chieti invece negli ultimi giorni ha ufficializzato gli importanti acquisti del centro Davide Vedovato (Nazionale italiano Under 20 arrivato in prestito dal Treviso, ndr), del talento americano ex Forlì Tyshawn Abbott di ruolo guardia e di Marco Allegretti. L'ex Napoli (ala pivot, ndr) ha firmato un contratto biennale.