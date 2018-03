Internet: 'falso on line', 410 i siti sequestrati dalla Gdf

ROMA. Sono 410 i siti web sequestrati od oscurati dai finanzieri del Comando unita' speciali perche' dediti alla vendita di prodotti contraffatti ai danni delle piu' importanti griffe internazionali.

I relativi decreti sono stati emessi dall'Ufficio del Gip del Tribunale di Roma, sulla base di una richiesta formulata dalla procura della capitale, che - nell'ambito della stessa operazione, denominata "Stop falso on line" - ha anche disposto perquisizioni in tutta Italia: tra le province interessate quelle di Napoli, Catania, Palermo, Pescara, Salerno, Ascoli Piceno, Venezia, Milano, Mantova, Livorno e Viterbo.

Nel corso delle indagini, condotte dal Nucleo speciale tutela mercati e dal Nucleo speciale frodi tecnologiche e coordinate dai pm Edmondo De Gregorio e Francesca Loy e dal procuratore aggiunto Nello Rossi, le Fiamme gialle hanno individuato un gran numero di siti che offrivano prodotti contraffatti di brand quali Mont Blanc, Bulgari, Chanel, Cartier, Panerai, Fendi, Patek Philippe, Prada, Dolce e Gabbana, Louis Vuitton, Burberry, Hermes, Christian Dior, Gucci, Moncler, Armani e Rolex.

«L'operazione - spiegano gli investigatori - si inquadra in una strategia di contrasto piu' ampia dei Nuclei speciali che, in un'ottica trasversale, ha l'obiettivo di incidere su fenomeni illeciti con evidenti effetti negativi sull'economia, in termini di perdita di posti di lavoro, di evasione fiscale, di connessione con il crimine organizzato, di sfruttamento di minori, di sicurezza, di salute e di danni per i consumatori, considerando sempre i profili internazionali e finanziari di questi illeciti, secondo l'ormai consolidato metodo 'follow the money' (con particolare attenzione ai proventi della pubblicita' dei siti cosiddetti 'gratuiti')».

La sola Guardia di finanza nel 2014 ha sequestrato circa 3 miliardi di euro di prodotti contraffatti, mentre 8.424 sono state le persone denunciate in 9.578 interventi.