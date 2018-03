Tragedie durante l’airshow: da Ramstein in poi le immagini degli incidenti

ROMA. Sono tanti, tantissimi, gli incidenti che si contano nella storia dell'aviazione durante gli airshow e che hanno ucciso spesso, oltre ai piloti e gli equipaggi, anche molti spettatori che assistevano alle esibizioni. Il peggiore e più tragico della storia risale al 27 LUGLIO 2002 quando un Sukhoi Su-27 dell'Aeronautica militare ucraina precipitò durante una manifestazione acrobatica all'aeroporto di Sknyliv, vicino Leopoli, in Ucraina. Nell'incidente persero la vita 77 persone mentre altre 543 rimasero ferite. E nessuno dimentica anche quello di Ramstein in Germania che coinvolse una Freccia Tricolore italiana.

Era il 18 AGOSTO 1988 e durante il Flugtag Airshow ci fu una collisione durante l'esibizione con un bilancio tragico: 70 morti di cui 67 spettatori (oltre ai tre piloti) e un migliaio di feriti, di cui circa 350 gravi. Ma la storia dell'aviazione è costellata di centinaia di incidenti mortali avvenuti durante gli airshow.

Ecco una breve scheda con i principali dagli anni '70:

* 24 SETTEMBRE 1972 - Al Golden West Sport Aviation Show (Sacramento, California) un jet manca il decollo e piomba sulla recinzione alla fine della pista, schiacciando un'auto parcheggiata per poi schiantarsi in una gelateria. Ventidue il bilancio delle vittime, tra cui 12 bambini.

* 26 LUGLIO 1997 - In Belgio, durante l'Airshow di Ostenda, un capitano della pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare giordana, i Royal Jordanian Falcons, muore perdendo il controllo del suo aereo che si schianta alla fine della pista e prende fuoco nei pressi di una tenda della Croce Rossa e delle tribune. Sul terreno, in quarantotto rimangono feriti o uccisi.

* 26 APRILE 2008 - Al Kindel Air Field in Germania un aereo alla fine del decollo vira schiantandosi sulla folla di spettatori, uccidendone uno e ferendone altri 10.

* 6 SETTEMBRE 2009 - Al Brixia Airshow di Montichiari, in Italia, un aereo cade durante l'esecuzione di acrobazie aeree a bassa quota. Muore uno dei due piloti.

* 5 SETTEMBRE 2010 - Una donna muore nello schianto di un biplano durante un airshow nel sud della Germania presso l'aeroporto di Lauf-Lillinghof, vicino a Norimberga. Altre 38 persone restano ferite, di cui 5 in modo grave.

* 16 SETTEMBRE 2011 - Durante il Reno Air Races un pilota perde il controllo del suo Mustang, schiantandosi sugli spettatori, uccidendone 10 e ferendone altri 69.

* 1 OTTOBRE 2012 - Un vecchio Havilland DH-84 Drago si schianta dopo un'esibizione ad un airshow nel Queensland, Australia. Tutti i sei occupanti a bordo muoiono nell'incidente.

* 21 SETTEMBRE 2014 - Al Lido di Venezia precipita un aereo durante un'esibizione a Fly Venice. Muore Francesco Fornabaio, campione italiano di categoria.