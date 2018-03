Delfino Pescara. Baroni: «play-off? Trasformiamo un buon anno in uno ottimo...»

PESCARA. «Dopo 12 giornate eravamo nelle zone basse di classifica poi tenacemente siamo risaliti. Stiamo lottando per entrare nei play-off e vogliamo trasformare un annata comunque vada buona in una ottima. Non dobbiamo dimenticarci che l'anno scorso guardavo il Pescara dall'alto e questo è il miglior anno dopo Zeman. Entrare nei play-off da ottavi sarebbe un ottimo risultato».

Dichiarazioni forse diplomatiche da parte del tecnico Marco Baroni che però stonano con quello che è il reale e oggettivo valore tecnico della rosa a disposizione. Basti pensare alla qualità per citarne solo alcuni di Fiorillo, Salamon, Zuparic, Politano, Selasi, Memushaj, Bjarnason, Melchiorri, Pasquato e Sansovini. Elementi invidiati da mezza Serie B che potrebbero fare le fortune di quasi tutti gli allenatori dei cadetti.

La stagione con Baroni non ha funzionato a dovere ma potrebbe addirittura ancora chiudersi con la promozione in Serie A dopo i play-off (ancora da raggiungere però, ndr). Il tutto, ovviamente, legato a doppio filo con quella fortuna che da inizio stagione ha quasi sempre accompagnato il tecnico toscano, salvato in più occasioni dalle giocate dei singoli.

La squadra intanto prosegue gli allenamenti in vista della trasferta di sabato con il già retrocesso Varese. Hanno proseguito il percorso differenziato Salamon e Sansovini mentre Melchiorri, Fiorillo e Bjarnason sono tornati ad allenarsi a pieno regime. Oggi pomeriggio allenamento al Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo.

LA VOLATA PROMOZIONE. FONDAMENTALE L'ULTIMA COL LIVORNO IN CASA

Carpi

79

PERUGIA

catania

Frosinone

68

crotone

VICENZA

Bologna

64

PRO VERCELLI

lanciano

Vicenza

64

LIVORNO

frosinone

Spezia

61

LANCIANO

bari

Perugia

60

carpi

CITTADELLA

Livorno

58

vicenza

PESCARA

Pescara

58

VARESE

livorno

Avellino

58

trapani

BRESCIA



*in maiuscolo le gare da giocare in trasferta

Andrea Sacchini