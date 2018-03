Delfino Pescara. Politano vuole i 3 punti col suo Perugia: «play-off sicuri se...»

PESCARA. La sconfitta inaspettata di Avellino per la mole di gioco espressa dai biancazzurri, finalmente positivi sotto il profilo del gioco per oltre un'ora ma troppo distratti in difesa e spreconi sotto porta, ha lasciato l'amaro in bocca a tutto l'ambiente. Al di là degli errori dell'arbitro Minelli di Varese, il Pescara ha parecchio da recriminare sui propri limiti. Gli stessi oramai consolidati da inizio stagione. A 3 giornate dalla fine diventa vitale il match di sabato all'Adriatico con il Perugia.

«Per me sarà una partita speciale» – ha ammesso l'ex della contesa, Matteo Politano, che ha vestito la maglia del Grifone nel 2012/2013 in Prima Divisione realizzando 8 gol in 28 gare – «ho passato un anno straordinario a Perugia e ho bellissimi ricordi dell'ambiente e del mister. Per noi è obbligatorio vincere perché una vittoria ci darebbe la quasi certezza di partecipare ai play-off».

Politano ha parole al miele per mister Andrea Camplone: «è un allenatore molto capace che sa far giocare molto bene le sue squadre. Si occupa tanto della fase offensiva ed è un piacere essere allenati da lui che è in grado di tirar fuori il meglio, soprattutto se sei un centrocampista o un attaccante. Lo ritroverò con grandissimo piacere».

La squadra nonostante lo stop inatteso di Avellino crede in un grande finale di stagione: «noi ci crediamo come gruppo. Sappiamo la nostra forza e non abbiamo paura di nessuno. Il mio ruolo? Io mi posso adattare a giocare in diversi ruoli dell'attacco, deciderà il mister. L'importante però è giocare».

Ieri intanto amichevole a Città Sant'Angelo contro la Torre Alex Cepagatti. 13-0 il finale con l'impiego di diversi elementi poco utilizzati fin qui in campionato. Da oggi sedute di allenamento a porte chiuse.

PESCARA-TORRE ALEX CEPAGATTI 13-0

Pescara: 1tp Aresti, Abecasis, Zuparic, Venuti, Rossi, Gessa, Paolucci, Torreira, Lazzari, Caprari, Pasquato.

2tp Aldegani, Vitturini, Venuti, Boldor, Vrdoljak, Ventola, Gessa (Di Sabatino), Paolucci, Lazzaro (Marzucco), Monni, Di Rocco

Torre Alex: Di Carlo, Marano, Falconio, Fasciani, Palanza, Nobilio, Di Cecco, Niang, Cozzolino, Ariani, Costantini.

Reti: 4' e 6' Pasquato, 14' e 23' Caprari, 35' Torreira, 10' st Monni, 25' st e 34' st Marzucco, 28' st Vrdoljak, 30', 32', 36' st Di Rocco, 35' st Ventola

LA VOLATA PER LA A. AL PESCARA POTREBBERO BASTARE ALTRI 4 PUNTI

Carpi 78 lanciano PERUGIA catania Frosinone 67 CITTADELLA crotone VICENZA Bologna 63 avellino PRO VERCELLI lanciano Vicenza 63 SPEZIA LIVORNO frosinone Spezia 60 vicenza LANCIANO bari Perugia 59 PESCARA carpi CITTADELLA Avellino 57 BOLOGNA trapani BRESCIA Pescara 57 perugia VARESE livorno Livorno 55 Virtus entella vicenza PESCARA Bari 51 LATINA brescia SPEZIA

Andrea Sacchini