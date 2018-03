Delfino Pescara. Baroni è salvo ma la strada è ancora lunga: «3 punti importanti»

PESCARA. Con il Modena sono arrivati 3 punti pesantissimi in chiave play-off ma è chiaro che i problemi del Pescara sono gli stessi e non sembrano affatto attenuati. Se da un lato la prestazione è stata sufficiente per voglia, carattere e impegno, ancora una volta si sono intravisti tutti i limiti dei biancazzurri in fase di costruzione del gioco. Pochi schemi, gioco confusionario e tutto, nel bene e nel male, legato agli spunti individuali degli elementi più tecnici della rosa. Ancora una volta Marco Baroni ha salvato la propria panchina ma la strada per vedere un Pescara accettabile sotto il profilo del gioco e dell'intensità è ancora in salita.

«Non era facile uscire indenni da una partita come questa contro un avversario di grande valore che si difendeva molto bene» – ha raccontato uno stanco ma soddisfatto Marco Baroni – «ho fatto i complimenti a tutti, sia chi è sceso in campo dall'inizio sia chi è subentrato a gara in corso, perché non è stata una settimana facile. Venivamo da 2 partite brutte anche se perse in maniera diversa. Occorreva col Modena una prestazione determinata e di gruppo. Ho visto la squadra che volevo».

Non è però ancora un Pescara brillante: «a volte ci manca solamente la conclusione, come successo col Modena. Ci sono stati dei momenti in cui bastava andare al tiro per creare i presupposti per il gol. È qui che dobbiamo ancora migliorare tanto. Vincere è sempre importante e non è mai facile. Dispiace soltanto per la doppia occasione concessa ai nostri avversari negli ultimi minuti. È stata solo questione di paura».

«Ora non dobbiamo fermarci» – chiude il tecnico del Pescara – «e guardiamo già concentrati alla partita di sabato prossimo in casa della Virtus Lanciano. In questo rush finale però abbiamo molto bisogno del pubblico come successo col Modena».

Andrea Sacchini