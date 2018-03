Pallavolo. Per Ortona gara 3 da dentro o fuori con Corigliano

ORTONA. È arrivato il momento più delicato della stagione, il momento in cui una squadra nonostante una regular season al di sopra della media, nonostante la sfortuna deve combattere con tutte le sue forze. La Sieco Service ha margine di errore ridotto e dovrà cacciare tutta la grinta possibile per riaprire una serie difficile e a tratti sfortunata.

Ora si pensa a giocare con il cuore, aldilà dei pronostici, e con la giusta determinazione.

2-0 nella serie per la Caffè Aiello Corigliano che dimostra di essere formazione positiva a muro e incisiva in attacco, trascinata dall'opposto Banderò in gran forma.

In casa Impavida si torna in palestra per affrontare nel modo migliore una Gara3 decisiva.

"Combattere per ogni centimetro" citando il film Ogni maledetta domenica, è lo spirito e l'imperativo di questa nuova avventura che i ragazzi di coach Lanci, affiancati da una città intera, vivranno domenica.

L'incontro sarà diretto da Frapiccini Bruno (Falconara Marittima - AN) e Luciani Ubaldo (Offagna - AN)/ Addetto al Video Check Morganti.

Gara 3 presentata da coach Nunzio Lanci: " Sarà una gara da affrontare senza pressioni. Sappiamo bene di dover dare tutto perchè per noi è l'ultima spiaggia, ma senza pensare a cosa è andato e a cosa no. Pensare a giocare con la grinta che ci ha caratterizzato ed è per questo che mi aspetto una reazione della squadra e nonostante tutto dobbiamo dare il massimo. Essere combattivi per cercare di riprenderci quello che meritiamo visto che abbiamo vinto il campionato. Riprendere fiducia dei nostri mezzi e giocarcela".