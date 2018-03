Cirsu, riaperto polo tecnologico. Nota positiva tra inchieste e richieste risarcitorie milionarie

NOTARESCO. Sotto lo slogan “Nuova era: fabbrica dei materiali” è stato riaperto alla presenza dei sindaci dei Comuni soci e degli assessori regionali all’Ambiente, Mario Mazzocca, e all’Agricoltura, Dino Pepe, il Polo Tecnologico di Cirsu SpA.

Una notizia positiva dopo giorni difficili per il Consorzio che proprio la settimana scorsa ha scoperto l’esistenza di un atto di citazione depositato in tribunale da Angiolino Di Francesco, curatore fallimentare della Sogesa, in cui gli vengono richiesti 9 milioni di euro.

La curatela fallimentare della Sogesa, in pratica, definisce inammissibile l'acquisizione da parte di Cirsu del proprio ex braccio operativo, avvenuta nel 2011, e chiede che il consorzio dei rifiuti la risarcisca.

Una ennesima tegola sulla testa del Cirsu, interessato anche da altre richieste risarcitorie.

Ma sul fallimento Sogesa dopo l’esposto presentato dagli attuali vertici del Cirsu è stata aperta anche una inchiesta della procura. Nel fascicolo del pm Stefano Giovagnoni ci sono sette indagati tra cui il rettore Luciano D’Amico (che chiederà di essere ascoltato) nella sua veste di ex presidente del consorzio rifiuti che raggruppa sei comuni teramani. Il reato ipotizzato è quello di bancarotta. Nel suo esposto l’attuale presidente del Cirsu Di Matteo ha chiamato in causa le gestioni, tra il 2007 e il 2010, degli ex presidenti D’Amico e Lunella Cerquoni.

Sullo sfondo la nota positiva dell’apertura del polo tecnologico.

Ultimati i lavori di revamping delle linee di riciclaggio e compostaggio, dopo oltre cinque anni di inattività, l’impianto pubblico di Grasciano si appresta a tornare alla sua piena attività; sono stati effettuati lavori importanti che, finanziati ed eseguiti dal soggetto gestore Consorzio Stabile Ambiente scarl di L’Aquila con un investimento tecnologico di circa 6 milioni di euro, hanno riposizionato Cirsu SpA, anche agli occhi dei più scettici, al centro della pianificazione e delle politiche di gestione dei rifiuti su scala provinciale e regionale.

Queste in sintesi le potenzialità dell’impianto: 100.000 tonnellate/anno di trattamento RUI (Rifiuti Urbani Indifferenziati) con recupero di materia (plastica e metalli) e produzione di CDR/CSS (Combustibile da Rifiuto/Combustibile Solido secondario); 50.000 tonnellate/anno di compostaggio aerobico; 30.000 tonnellate/anno di trattamento e valorizzazione delle frazioni secche provenienti da raccolte differenziate (piattaforma per carta e cartone, vetro, plastica, etc).Ad esse si aggiungeranno entro l’estate: 480.000 metri cubi di volumi della nuova discarica per rifiuti non pericolosi, i cui lavori sono in procinto di esecuzione, e 20.000 tonnellate/anno di trattamento di RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), di cui è in via di definizione la gestione dell’impianto, anch’esso fermo dal 2008.Si tratta di numeri che non hanno eguali e che rendono l’impianto di Cirsu SpA unico polo integrato nel sistema regionale pubblico e privato.Grazie a nuove tecnologie, i rifiuti, compresi gli indifferenziati, vengono sempre più separati, attraverso una combinazione di varie selezioni sequenziali (separatori balistici, magnetici, lettori ottici), per favorire il recupero in primis dei materiali e, a seguire, di combustibile per produrre energia e calore in impianti dedicati.