Lega Pro. La Pistoiese batte 3-1 L'Aquila. I play-off tornano ad essere un miraggio

PISTOIA. Termina quasi definitivamente la rimonta play-off dell'Aquila che interrompe una buona serie di 4 vittorie consecutive inciampando 3-1 a Pistoia. Vantaggio degli arancioni con Piscitella e pareggio nel primo tempo di Pacilli. Nella ripresa ultimo quarto d'ora fatale agli abruzzesi che hanno concesso terreno ed iniziativa alla Pistoiese che ha chiuso l'incontro con la doppietta di Falzerano. Brutte notizie dagli altri campi, con la Reggiana che si è facilmente sbarazzata per 3-0 della Carrarese portandosi a 5 punti dagli abruzzesi a soltanto 4 giornate dalla fine del campionato.

Avvio di gara equilibrato e L'Aquila pericolosa al sesto con Pacilli: sicuro Ricci. Al nono però al primo vero affondo ecco il vantaggio degli arancioni. Cross di Vassallo e dopo alcuni batti e ribatti è decisivo il tocco vincente di Piscitella.

Al quarto d'ora Pistoiese vicina al 2-0. Sugli sviluppi di un corner Priana di testa colpisce in pieno la traversa.

Col passare dei minuti inizia a macinare gioco L'Aquila, che al 23esimo sfiora il pari con Triarico, che da posizione centra il palo. Decisivo nell'occasione il riflesso di Ricci. L'uno a uno però è rimandato soltanto di 10 minuti. Contropiede micidiale dei rossoblù, assist di Corapi per Pacilli che fredda l'estremo difensore di casa.

L'ardore dell'Aquila però termina qui. Nessuna emozione fino alla mezz'ora della ripresa quando la Pistoiese torna a condurre il punteggio. Ripartenza di Matteo Ricci e pallone nel mezzo per Falzerano che con un dolce pallonetto insacca alle spalle di Zandrini.

Nel finale il neo-entrato Djuric sfiora il 2-2 ma in pieno recupero ancora Falzerano in contropiede fredda il portiere aquilano per il 3-1 finale.

Sabato L'Aquila torna al Fattori per ospitare il Forlì.

PISTOIESE-L'AQUILA 3-1 (primo tempo 1-1)

MARCATORI: 9'pt Piscitella (Pi); 33'pt Pacilli (Aq); 30'st e 47'st Falzerano (Pi).

PISTOIESE: Ricci I; Golubovic, Frascatore, Mungo, Di Bari, Priana, Falzerano, Vassallo (27'st Ricci II), Romeo (1'st Anastasi), Calvano, Piscitella (36'st Falasco). A disposizione: Olczak, Ricci, Martignago, Coulibaly. Allenatore: Sottili.

L'AQUILA: Zandrini, Karkalis (31'st Perna), Pedrelli, De Francesco (22'st Pozzebon), Pomante, Zaffagnini, Pacilli, Del Pinto (34'st Djuric), Virdis, Corapi, Triarico. A disposizione: Cacchioli, Carini, Gotti, Perpetuini. Allenatore: Zavettieri.

ARBITRO: Piscopo della sezione di Imperia.

NOTE: Ammoniti: Del Pinto, Pomante, Piscitella, Falasco. Espulsi: nessuno.

Andrea Sacchini