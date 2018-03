Lega Pro. Scrugli tiene a galla L'Aquila. Tuttocuoio battuto al Fattori 1-0

L'AQUILA. Una rete di Scrugli al minuto 38 del primo tempo basta ed avanza all'Aquila per battere in un Fattori deserto 1-0 il Tuttocuoio e tornare a sperare in una difficile qualificazione ai play-off promozione.

Prestazione discreta dei rossoblù, che hanno sfruttato col minimo sforzo l'inferiorità numerica dei toscani addirittura dal quarto d'ora del primo tempo. In 10 contro 11 L'Aquila ha fatto valere il proprio maggiore tasso tecnico, trovando la rete della vittoria e sfiorando più volte il punto del ko.

Già in avvio al 15esimo l'episodio che cambierà la storia del match col il rosso diretto al portiere Morandi per tocco di mani fuori area. Dalla punizione Corapi manda alto.

Al 21esimo conclusione da fuori di Sandomenico e parata di Micheli (secondo portiere subentrato a Pane dopo l'espulsione, ndr).

Alla mezz'ora ancora strepitoso Micheli, che salva di nuovo la sua porta su tentativo da 2 passi ancora di Sandomenico.

Risposta del Tuttocuoio al 32esimo con Gioè, la cui grande giocata in area trova la respinta decisiva di Zandrini a tu per tu con l'attaccante.

Bella azione dell'Aquila al 35esimo con conclusione finale di Pacilli che sfiora il bersaglio grosso.

Al 38esimo il vantaggio meritato dell'Aquila. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo del solito Corapi, tocco vincente sotto misura di Scrugli.

Nella ripresa si fa vedere il Tuttocuoio al quarto d'ora con Vitale, che da fuori impegna Zandrini. Poi nel finale L'Aquila più volte sfiora il 2-0 con Pozzebon e Corapi.

Domenica altra gara al Fattori per i rossoblù che ospiteranno il Santarcangelo.

L'AQUILA-TUTTOCUOIO 1-0 (primo tempo 1-0)

MARCATORI: 38'pt Scrugli (Aq).

L'AQUILA (4-2-3-1): Zandini; Scrugli, Zaffagnini, Pomante, Pedrelli; De Francesco, Corapi, Sandomenico (40'st Gotti); Pacilli, Perna (20'st Djuric), Triarico (15'st Pozzebon). A disposizione: Cacchioli, Carini, Perpetuini, Vella. Allenatore: Zavettieri.

TUTTOCUOIO (3-5-2): Morandi; Balde, Colombini, Ingrosso; Pacini, Deiola (1'st Serrotti), Pane (16'pt Micheli), Vitale, Agrifogli; Gioè, Civilleri (23'st Tempesti).

ARBITRO: Antonello Balice della sezione di Termoli (Donvito-Gnarra).

NOTE: Presenti sugli spalti circa 400 spettatori. Ammoniti: Tempesti, Scrugli, Gioè. Espulso: 15'pt Morandi (Tu).

Andrea Sacchini