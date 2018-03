Pacilli non basta, L'Aquila non sa più vincere. Il Pontedera strappa l'1-1

L'AQUILA. Nulla da fare per L'Aquila che dopo le amarezze dell'ultimo mese non va oltre l'1-1 casalingo nel recupero di campionato contro il Pontedera. I gol tutti nella ripresa. Vantaggio dei rossoblù al decimo con Pacilli e pareggio di Galli al minuto 19.

Un pizzico di delusione per L'Aquila, che ai punti avrebbe meritato qualcosa di più ma che non ha saputo approfittare della superiorità numerica per circa mezz'ora di gioco. Va detto però che il Pontedera non ha rubato nulla, costringendo gli abruzzesi ad abbandonare ormai in via definitiva la corsa play-off.

Primo tempo tutt'altro che spettacolare. Al 27esimo il primo brivido è di marca abruzzese con una conclusione da oltre 25 metri di Sandomenico che sfiora il bersaglio grosso. Prima del riposo grossa chance ancora per L'Aquila. Perna da posizione più che privilegiata esalta i riflessi di Anacoura sugli sviluppi di un corner.

Sempre L'Aquila in avvio di ripresa con un palo clamoroso di Perna di testa al sesto. Due minuti dopo sempre il centravanti rossoblù protagonista con un gran destro che viene parato con qualche difficoltà dall'estremo difensore toscano.

Al decimo il vantaggio meritato dei padroni di casa. Pacilli dal limite direttamente su calcio di punizione disegna una traiettoria perfetta.

La reazione del Pontedera porta al pari al minuto 19 con Galli (che verrà espulso per gestacci nei confronti del pubblico, ndr), che da oltre 20 metri inventa una conclusione imparabile per Zandrini.

In superiorità numerica L'Aquila crea i presupposti per il nuovo vantaggio senza però mai riuscire a sbloccare il punteggio.

L'AQUILA-PONTEDERA 1-1 (primo tempo 0-0)

MARCATORI: 10'st Pacilli (Aq); 19'st Galli (Po).

L'AQUILA: Zandrini, Zaffagnini, Pedrelli, Corapi, Pomante, Carini (23'st Djuric), Scrugli, Del Pinto, Perna (30'st Virdis), Pacilli (30'st Pozzebon), Sandomenico. A disposizione: Cacchioli, Karkalis, Triarico, De Francesco. Allenatore: Zavettieri.

PONTEDERA: Anacoura, Videtta, Galli, Polvani, Redolfi, Gasbarro, Ceciarini (15'st Lombardo), Bartolomei, De Cenco, Libertazzi (7'st Disanto) (43'st Romiti), Settembrini. A disposizione: Cardelli, Bennati, Francesa Gherra, Romiti, Segoni. Allenatore: Indiani.

ARBITRO: Armando Ranaldi della sezione di Tivoli (Vitiello-Margini).

NOTE: presenti sugli spalti circa mille spettatori. Ammoniti: Ceciarini, Scrugli, Redolfi, Videtta, Anacoura, Lombardo. Espulso: 20'st Galli (Po).

Andrea Sacchini