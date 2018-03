Gioco d’azzardo, a Pescara un logo per i commercianti virtuosi e sgravi fiscali

PESCARA. E' stata approvata all'unanimita' la mozione portata in Consiglio comunale dal Movimento Cinque Stelle Pescara per intervenire concretamente ed impegnare la Giunta comunale sulla piaga sociale del gioco d'azzardo.

I pentastelalti rivendicano dunque la paternità del documento passato in Consiglio che ha visto integrazioni anche da parte di Sel e Pd.



«Molti - si legge in una nota del movimento - i punti interessanti contenuti nella mozione che individuano delle azioni dirette per risolvere questo problema. Il gioco d'azzardo, infatti, rappresenta ad oggi una delle patologie di dipendenza che maggiormente desta preoccupazione per l'ampia e costante diffusione che il fenomeno sta acquisendo, anche a causa della crisi economica. L'idea che con un 'minimo' investimento si puo' ottenere molto trae in inganno molti cittadini che credendo di poter determinare il risultato delle proprie giocate e di trarne vantaggio perdono in realta' il controllo».

Cosa propongono i Cinque Stelle di Pescara?

Per i commercianti che ospitano nei propri esercizi le macchinette slot il Movimento Cinque Stelle ha ottenuto dal sindaco l'impegno di creare un marchio per i locali commerciali virtuosi che decideranno di non utilizzare o di eliminare le slot-machines dal loro interno, in modo che siano immediatamente riconoscibili come "Slot- machines free" tramite vetrofania autorizzata e distribuita dal Comune. Per questi esercizi commerciali saranno previste riduzioni sulle imposte comunali come incentivo e premialita' di comportamenti virtuosi a vantaggio della qualita' della vita di tutti i cittadini; inoltre il Movimento ha ottenuto l'impegno della Giunta per sostenere, una tantum, la promozione di questi esercizi commerciali offrendo la possibilita' di utilizzare, in maniera gratuita, spazi pubblicitari di pertinenza comunale e spazi pubblicitari sul giornale comunale. Gli esercenti che non vorranno aderire alla campagna Slot-machine free saranno obbligati a posizionare vicino a tali apparecchi, in maniera ben visibile, un cartello che ne segnali la pericolosita'.

UN AIUTO A CHI SOFFRE DI LUDOPATIA

La Mozione poi individua delle azioni concrete sul piano sociale per aiutare coloro che sono gia' afflitti da questa patologia, o che sono a rischio. I dati risultano allarmanti: l'Italia rappresenta il paese tra i primi al mondo per consumo di gioco ed anche l'Abruzzo ne e' colpito con numeri allarmanti.

«In un'ottica quindi di prevenzione e di responsabilita' istituzionale - dicono i pentastellati - abbiamo chiesto ed ottenuto grazie a questa mozione una serie di azioni importanti rivolte ai cittadini usufrutori. Primo passo formare ed informare i cittadini pescaresi, in modo particolare i giovani, sulla pericolosita' dell'abuso dei giochi che consentono vincite in denaro, utilizzando i piu' appropriati canali di divulgazione».

Per una corretta informazione i 5 Stelle hanno ottenuto di dedicare uno spazio specifico sul sito web del Comune di Pescara riservato alle informazioni e alla sensibilizzazione della popolazione sul tema del gioco d'azzardo e sulla sua pericolosita'. Inoltre per arrivare a tutti i cittadini, anche a quelli poco presenti sul web, visto l'aumentare delle persone anziane colpite dalla dipendenza, i pentastellati ottenuto di promuovere attraverso l'Asl locale campagne informative circa l'esistenza di terapie mirate e specifiche per chi soffre di dipendenza dal gioco. Per i piu' giovani l'impegno ottenuto da parte dei Cinque Stelle e' quello di rafforzare l'azione della Polizia Locale garantendo il rispetto della Normativa di riferimento in materia e, in particolare: il divieto di utilizzo da parte dei minori di 18 anni di apparecchi che erogano vincite in denaro.