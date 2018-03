Team, Mattucci: «sono stato sfiduciato». Pomante: «Teramo in balia centrodestra»

TERAMO. «Il caso Team è un’ulteriore prova del flagello Brucchi che si abbatte sulla città di Teramo ormai stremata».

E’ duro il commento di Giovanni Ungaro (Sel) dopo che nei giorni scorsi si è dimesso il presidente Giovanni Mattucci.

La decisione è maturata al termine della seconda riunione del Consiglio di amministrazione da lui stesso convocata nel giro di una settimana, che doveva approvare il nuovo organigramma della società a capitale misto.

Mentre la scorsa volta sull'argomento Mattucci si era astenuto, rispetto al voto favorevole degli altri due componenti del Cda, stavolta ha espresso voto contrario, rimarcando ancora una volta una profondo dissidio sulla gestione aziendale con l'amministratore delegato Luca Ranalli, espressione della parte privata, e l'altro componente di nomina pubblica, Pietro Bozzelli.

«Mi sono trovato di fronte a situazioni consolidate, rispetto alle quali pur non condividendo molti aspetti, non mi sono sottratto per evitare conseguenze pesantissime per la Team», SCRIVE Mattucci al sindaco nella lettera di dimissioni.

«Il caso di Giulianova è emblematico: solo grazie alle resistenze del sottoscritto siamo riusciti a migliorare alcuni aspetti di un accordo che ritenevo non gratificante per la società. Ma quanto successo con l’organigramma assume i caratteri dell’intollerabilità».

Mattucci scrive di aver chiesto approfondimenti su quale fosse il modello organizzativo più funzionale «da un lato a scongiurare aumenti di costo e inefficienze e che, dall’altro rifugiasse dal rischio di operare sulla base di “vicinanze”, contiguità amicali, di logiche insomma non ispirate a criteri meritocratici. Ebbene ho trovato posizioni di contrasto ferme, che poggiavano su una presunta improcrastinabilità e sulla necessità di una immediata approvazione stridenti con quanto fatto in precedenza».

Mattucci continua: «il vulnus è stato totale, giacché sono stato sostanzialmente sfiduciato anche, cosa ancor più grave e significativa, dal Comune che rappresento, visto che l’ing. Bozzelli, altro membro da te designato, ha votato in difformità dal sottoscritto, evidentemente seguendo disposizioni in tal senso. Aggiungo, che in quella occasione, senza alcuna considerazione istituzionale per la figura presidenziale (atteggiamento che spesso è indice di una sensazione di ‘intoccabilita’ e di ‘protezione’), la comunicazione dell’evento venne fatta senza alcuna sottoposizione preventiva al sottoscritto. Queste logiche denotano una diversità di intenti reali per quanto riguarda la gestione ed il futuro della società e rendono impossibile la prosecuzione del mio compito».

Sinistra Ecologia e Libertà di Teramo si schiera dalla parte dei lavoratori della Teramo Ambiente «che non più tardi di un mese fa sono stati costretti a lavorare oltre le soglie di sicurezza sul lavoro garantendo, fino a che è stato possibile, i servizi con strade ghiacciate e innevate anche oltre i limiti di praticabilità. Ora questi stessi lavoratori meritano di avere un vertice aziendale all’altezza del loro impegno e della loro dedizione al servizio pubblico, non meritano un consiglio di amministrazione frutto solo di distribuzioni politiche e di tappabuchi e con emolumenti oggi inarrivabili persino nel settore privato».

Non è sorpreso per quanto accaduto il consiglieri Gianluca Pomante: «la città è in balia degli eventi e la fragilità del centrodestra appare sempre più evidente. Del resto, nell'ottica della continuità con quanto accaduto in precedenza, non poteva essere diversamente. Durante le ultime commissioni consiliari l'Amministrazione è andata in affanno su argomenti neppure troppo complessi e gli stessi esponenti della maggioranza hanno in più occasioni messo in imbarazzo l'Amministrazione invitandola ad un maggiore controllo della città».



Pomante sottolinea che le dimissioni del presidente della Team «aprono un ulteriore interrogativo sul futuro della principale voce di bilancio del Comune di Teramo, che perde la guida del Cda proprio nel momento in cui stanno per scadere gli affidamenti più importanti e si ipotizza una trasformazione in società interamente pubblica, con liquidazione del socio privato. E' evidente che prima di parlare della trasformazione in società pubblica pretenderò chiarezza sulla pianta organica, sul piano di sviluppo dei prossimi anni, sulle modalità di gestione degli appalti e delle risorse umane e, soprattutto, sulle ingerenze della politica».

«Reputiamo le dimissioni di Giovanni Mattucci un atto gravissimo ed una dimostrazione schiacciante del fallimento, anche in tema di rifiuti, dell'amministrazione, oramai dilaniata da lotte intestine difficilmente sanabili», commenta invece il Movimento 5 Stelle.



«Si parla apertamente di disservizi ma anche di scelte operate sulla base di “vicinanze contiguità personali e amicali, di logiche insomma non ispirate a criteri esclusivamente meritocratici “cui il presidente avrebbe inutilmente tentato di opporsi. Riteniamo incredibile, oltre al contenuto della lettera, la reazione del sindaco, che anziché entrare nel merito delle tante questioni sollevate, ha preferito soprassedere e guardare avanti, alla nomina di un nuovo presidente, stavolta di sesso femminile. Sarebbe questa l'unica novità rispetto alle critiche mosse dal dimissionario Mattucci».