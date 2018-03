Basket. È ancora una grandissima Proger Chieti. Omegna battuta 82-76

CHIETI. La Proger, sempre orfana del proprio capitano Crdillo, vince la sua quarta partita nelle ultime cinque (peccato davvero per quel finale sfortunato in casa con Matera altrimenti sarebbe stato 5/5) e si riaffaccia nei quartieri alti della classifica. Partita equilibratissima fino al 36’, quando le Furie hanno messo la freccia con un Sollazzo ancora una volta autentico trascinatore. Il canestro che ha definitivamente spaccato la gara lo ha messo Hamilton da 3 negli ultimi secondi di un’azione a -1:30 dalla fine, portando i suoi a +7. L’americano di colore della Proger fino a quel momento aveva disputato una gara ottima in fase difensiva, ma con soli 4 punti in attacco. Ottima la prova anche di Paesano, chiamato a dare qualcosa in più con Sergio acciaccato (out dagli allenamenti tutta la settimana, ma lo stesso decisivo stasera), che ha realizzato 12 punti di cui 8 importantissimi nel 1° parziale quando la Proger, partita contratta, aveva grosse difficoltà in attacco.

Adesso pochi giorni per preparare la difficilissima gara di Treviso contro la capolista De’ Longhi, dato che l’incontro è in programma per venerdì sera alle 20:30 in diretta su SkySport3, nella serata che inaugurerà le dirette di A2 sulla popolare emittente pay per view. Una vetrina importantissima per il basket teatino in un tempio della pallacanestro nazionale, che sarà sicuramente gremito da circa 4000 unità. La Proger cercherà di fare di tutto per farsi onore.

Proger Chieti – Paffoni Omegna 82-76 (17-17, 19-22, 22-18, 24-19)

Proger Chieti: Hamilton 5 (1/3, 1/3), Ippolito (0/1 da tre), Palermo 8 (1/1, 2/3), Di Emidio 0 (0/1, 0/1), Paesano 12 (6/9, 0/1), Ancellotti 16 (6/7, 1/1), Sergio 10 (1/3, 2/5), Monaldi 8 (2/4, 0/4), Sollazzo 23 (6/12, 3/3), Di Giacomo ne. All Galli.

Paffoni Omegna: Iannuzzi 21 (8/14), Vildera, Cappelletti 6 (0/1, 2/2), Conger 15 (5/10, 1/2), Masciadri 2 (1/1, 0/4), Gurini 12 (0/1, 4/6), Dip ne, Tavernelli 5 (1/1 da tre), Smorto 0 (0/1 da tre), Saddler 15 (4/6, 2/5). All.: Magro.

Note - Tiri Liberi: Proger 9/11 Paffoni 10/13. Rimbalzi: Proger 22 (6 off), Paffoni 29 (8 off.). Assist: Proger 19 (Sollazzo 7) Paffoni 11 (Conger 4). Falli tecnici: coach Magro (-6’23” 3° quarto), coach Magro (espulso, -32” 4° quarto). Spettatori 1550.