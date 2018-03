Impresa dei Roseto Sharks che sbancano 81-67 Treviso

TREVISO. Gli Sharks sbancano il PalaVerde di Treviso con il risultato di 67-81 e reagiscono al derby perso domenica scorsa con Chieti come meglio non si poteva. Una partita strepitosa, quella di Bryan e compagni, decisa probabilmente da un terzo quarto da urlo, con la Mec-Energy brava a segnare ben 31 punti a fronte dei soli 11 subiti. Roseto ottiene la sua seconda vittoria stagionale in trasferta (dopo quella di Ferrara) in un momento non semplice della sua annata sportiva, per di più ai danni di una delle rivelazioni del campionato (attuale capolista), che in casa, finora, aveva perso in una sola occasione (contro Recanati). Applausi a fine gara da parte dei sostenitori di Treviso, che hanno omaggiato Roseto per la bella gara e hanno comunque voluto coccolare la De’ Longhi malgrado la sconfitta. Forti emozioni anche nel settore ospiti del PalaVerde, con circa 20 tifosi rosetani che hanno potuto gioire con gli Squali per la vittoria esterna.

Alla palla a due coach Pillastrini, che deve fare a meno di Fabi e Cefarelli (infortunati), schiera Negri, Fantinelli, Williams, Powell e Rinaldi. Coach Trullo risponde con Pitts, Jackson, Moreno, Janelidze e Bryan. Treviso parte forte sotto canestro con la coppia Rinaldi-Powell, compreso Negri, autore di una bella schiacciata del +7 (10-3). Roseto, infatti, nei primi 5 minuti fa molta fatica a trovare soluzioni in attacco, con il solo Janelidze (con una tripla) capace di impensierire la difesa veneta. Dopo la schiacciata di Negri e un appoggio da sotto di Rinaldi valido per il 12-3, Trullo è costretto a chiamare time-out. La squadra ne esce rinvigorita, soprattutto grazie a Jackson, che nei restanti 5 minuti segna ben 11 punti: il giocatore di Malta, assistito da Bryan e da ottimi risultati della difesa tattica disegnata dall’allenatore biancazzurro, permettono alla Mec-Energy di chiudere un parziale di 2-12 (14-15), con il quale trovano il primo vantaggio del match. La De’Longhi non ci sta e in un lampo si riporta avanti, prima della tripla allo scadere di Jackson, che consente alle due squadre di consumare il primo mini break in parità (19-19).

Il secondo quarto si apre positivamente per gli Sharks, con Marini autore di 5 punti consecutivi che significano massimo vantaggio (fino a quel momento) per Roseto, sul 19-24. Gli ospiti continuano ad avere in mano l’inerzia della partita (21-26 al 15’), ma Treviso si rifà sotto con Powell e Fantinelli, riportandosi in surplus (29-27). Bartoli da ossigeno agli Squali (29-30), ma da lì in poi i biancazzurri entrano in crisi offensiva: arriva un parziale pesantissimo di 13-0, sempre con Powell in evidenza, accompagnato di Pinton, con la banda di Pillastrini che conquista la doppia cifra di vantaggio (42-30). Jackson segna 5 punti e ridà vigore agli inceppati meccanismi della Mec-Energy. Il primo tempo finisce comunque con Treviso avanti di 10 lunghezze, sul 45-35.

Alla ripresa, i 4169 spettatori di Treviso non credono ai loro occhi: dall’apparentemente stabile +9 (49-40) del primo minuto del terzo quarto, i veneti subiscono l’aggressività difensiva di Roseto, oltre delle percentuali al tiro letteralmente da capogiro. Pitts e Jackson proiettano gli Sharks sul – 2 (49-47) dopo poche battute, costringendo Pillastrini al minuto di sospensione; poi, oltre una schiacciata di Janelidze, un’autentica pioggia di triple si abbatte sul canestro del PalaVerde difeso dalla De’ Longhi: sono Ferraro, Moreno (2 bombe) e Bartoli a “tagliare le gambe” a Pinton e compagni, con la Mec-Energy che in appena 5 minuti non solo ricuce lo strappo, ma passa addirittura in vantaggio di 12 punti (54-66), prima che Treviso accorci sul 56-66 con cui si chiude la terza frazione. In visibilio i circa 20 tifosi rosetani a seguito, al pari di staff e squadra in panchina, letteralmente galvanizzati da un terzo quarto da 11-31 di parziale!

Tramortita Treviso, che, nonostante il tentativo ad inizio ultimo quarto (mini parziale di 4-0 targato Fantinelli, per il 60-66), non è mai riuscita ad impensierire Roseto. C’è tanta tensione in campo, come testimoniano i pochi punti segnati da ambo i lati (soprattutto da una Mec-Energy che veniva da ben 31 punti siglati nel periodo precedente), ma Treviso è più imprecisa, complice anche una difesa molto feroce di Roseto (che perderà Janelidze per 5 falli). Probabilmente la gara si chiude a 3 minuti dalla fine, quando Jackson (migliore in campo con 30 punti personali, frutto di un altisonante 6/8 dai 3 punti, cui ha abbinato la cattura di 6 rimbalzi) “spara” la bomba del 60-72 che manda definitivamente in tilt gli avversari. Treviso prova a restare in scia, ma, tolti i liberi di Powell, il tentativo veneto di rimonta è infruttuoso. Jackson ha tempo di gonfiare il bottino personale a 30 punti, mentre Bartoli pesca il “jolly” da 3 allo scadere che fissa il risultato finale sul 67-81.

Grande prova della Mec-Energy che compie un’autentica impresa nell’espugnare il parquet della prima in classifica (tra l’altro, prima di Roseto, solo Recanati era uscita vittoriosa dal PalaVerde), che veniva per di più da uno straripante successo esterno ottenuto a Reggio Calabria. Insomma, dopo due sconfitte consecutive, Roseto non poteva reagire in modo migliore! Preme fare un plauso a tutta la squadra, compreso lo staff, per l’eccellente prova fornita, e una menzione di merito va di diritto ai circa 20 tifosi rosetani approdati in Veneto per seguire le gesta di Bryan e compagni.

Si conclude dunque un memorabile sabato sera, con la speranza che gli Sharks possano replicare giovedì sera (22 gennaio) contro Tortona, quando il PalaMaggetti, alle ore 20.30, ospiterà il turno infrasettimanale valido per la 3^ giornata di ritorno.

DE’ LONGHI TREVISO-MEC-ENERGY ROSETO: 67-81

Treviso: Williams 8, Fantinelli 11, Powell 15, Rinaldi 8, Negri 11, Pinton 9, Malbasa, Busetto 3, Spessotto, Vedovato 2, All. Pillastrini

Roseto: Pitts 12, Janelidze 10, Bryan 4, Jackson 30, Moreno 7, De Dominicis ne, Ferraro 4, Bartoli 9, Marini 5, Ippedico ne, All. Trullo

Arbitri: Ceratto, Pilati, Capotorto

Note: Parziali: 19-19, 26-26, 11-31, 11-12. Usciti per 5 falli: Janelidze (Roseto). Turno di A2 Silver: 2° di ritorno. Luogo: PalaVerde. Spettatori: 4169. Treviso: 26/40 al tiro, 6/21 da 3, 13-23 ai liberi, 29 rimbalzi (10 off), 11 assist, 13 perse, 9 recuperate. Roseto: 27/55 al tiro, 13/25 da 3, 11/17 ai liberi, 33 rimbalzi (7 off), 16 assist, 17 perse, 8 recuperate. Da segnalare la presenza di circa 20 sostenitori giunti da Roseto.