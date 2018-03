Virtus Lanciano. D'Aversa prosegue sulla strada della continuità: «a Terni recuperati punti...»

LANCIANO. Finalmente vittoria. La Virtus Lanciano dopo una lunga serie di ottime prestazioni condite però da risultati negativi (eccezion fatta la sconfitta meritata di Latina, ndr) è tornata al successo limpido sul difficilissimo campo della Ternana. Contrariamente a quanto successo nei 3 pareggi consecutivi con Trapani, Pescara ed Avellino, i frentani dopo il gol del vantaggio hanno saputo amministrare alla grande il punteggio rischiando poco ed addirittura sfiorando più volte il colpo del raddoppio. Per D'Aversa le notizie positive non si fermano ai soli 3 punti di Terni. La Virtus infatti ormai da settimane viaggia in pianta stabile in zona play-off grazie ad una fantastica serie di 14 gare con una sola sconfitta.

«Contrariamente alle ultime partite abbiamo sfruttato bene le occasioni create» – ha raccontato a fine gara il tecnico dei frentani, Roberto D'Aversa – «siamo molto soddisfatti perché uscire indenni dal Liberati e con addirittura i 3 punti non è affatto cosa facile. Abbiamo dato continuità di risultati e questa è un'altra cosa molto importante. Siamo soddisfatti perché questi 3 punti alleviano le amarezze del pareggio col Trapani e con il Pescara».

Sugli episodi arbitrali contestati dai padroni di casa: «nel primo tempo non è stato dato un rigore netto al Lanciano per intervento netto su Vastola. Quello della Ternana va rivisto in televisione».

Chiusura dedicata al futuro dei rossoneri: «l'obiettivo resta la salvezza. Stiamo facendo un ottimo campionato ed addirittura ci mancano dei punti. Ora affrontiamo il Carpi con grandissime motivazioni ed entusiasmo. Vogliamo fare la nostra gara senza alcun timore reverenziale».

La Virtus intanto proseguirà oggi gli allenamenti in vista del match di venerdì in anticipo al Biondi contro il Carpi. Da questa mattina infine sono in vendita gli abbonamenti validi per l'intero girone di ritorno (partite dal 17 gennaio al 16 maggio, ndr). Sono acquistabili abbonamenti per i settori Tribune Laterali Scoperte, Distinti e Curva Sud.

Andrea Sacchini