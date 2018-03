Delfino Pescara. Contestazioni e brutte prestazioni. Dal nulla si salva soltanto Melchiorri

PESCARA. Il pareggio ottenuto in extremis venerdì all'Adriatico con la Virtus Lanciano non ha affatto nascosto le tante difficoltà di una squadra ancora priva di identità dopo ben 3 mesi di campionato. I biancazzurri per l'ennesima volta hanno dovuto ringraziare Melchiorri, l'unico elemento (insieme ai soli Maniero e Memushaj, ndr) in grado di far cambiare passo ad un Delfino lento, impacciato e privo di idee e costrutto. Anche la Curva Nord al termine del derby con il Lanciano non ha riservato altro che fischi ai giocatori ed al tecnico Marco Baroni, chiamati nuovamente a tirare fuori gli attributi dopo il fuoco di paglia di Brescia e Frosinone. L'incontro acceso, durato diversi minuti, ha reso ulteriormente incandescente l'ambiente che a ragione non tollererà più prestazioni senza carattere come quelle di Modena (in situazione di parità numerica, ndr) e Lanciano.

«Noi abbiamo bisogno bisogno del nostro pubblico e spetta a noi riconquistarlo» – ha dichiarato mister Marco Baroni – «con il Lanciano siamo partiti bene poi ci siamo persi e sono venute fuori tutte le fragilità che abbiamo. Il pareggio acciuffato in questa maniera equivale ad una vittoria. La partita di Modena ci ha lasciato dei segni e piano piano bisogna ripartire».

Ieri intanto la squadra ha osservato come previsto l'ultimo giorno di riposo in vista della ripresa degli allenamenti a porte chiuse di questo pomeriggio per il match di Coppa Italia a Sassuolo di domani (ore 18,00). Per quanto riguarda il campionato invece la squadra continuerà gli allenamenti in Emilia per il match di sabato sul terreno della Pro Vercelli. Anche con i piemontesi assenze pesantissime come quelle di Memushaj, Melchiorri, Pucino e Lazzari squalificati e Venuti, Milicevic, Brugman, Nielsen e Caprari infortunati.

Andrea Sacchini