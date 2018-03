Delfino Pescara. Melchiorri avverte il Frosinone: «squadra unita, ripetiamo Brescia»

PESCARA. Gli adriatici a porte aperte continuano la preparazione in vista del match di domenica all'Adriatico contro il Frosinone in attesa di ulteriori segnali positivi dopo il 3-1 di Brescia.

In questo primo quarto di campionato è stata l'arma in più e l'anima di questo Pescara. Federico Melchiorri ha già fatto centro nel cuore dei tifosi biancazzurri ed ha tutte le qualità tecniche, umane e caratteriali per trascinare i suoi compagni fuori dalla crisi.

«Ora sto migliorando oggi mi sono allenato e penso di essere pronto» – ha raccontato in conferenza stampa proprio il centravanti ex Padova – «ripartiamo da Brescia e vogliamo dare continuità di prestazioni e risultati. Col Frosinone vogliamo ripeterci e per quanto mi riguarda farò di tutto per essere della partita. Siamo tutti uniti ma su questo non c'erano dubbi».

A Brescia si è avuta la certezza (forse solo e soltanto per Baroni, ndr) che Melchiorri e Maniero possono e devono giocare insieme: «con lui in campo posso alleggerirmi di tanto peso in attacco. I difensori sono impegnati con lui ed io posso puntare alla porta o agli spazi. Poi abbiamo un'ottima intesa e lo abbiamo dimostrato fin'ora».

La squadra intanto prosegue gli allenamenti al Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo. Allarme rientrato per Zuparic e Melchiorri, che si sono allenati regolarmente e saranno a disposizione per il Frosinone. Vista la moria a centrocampo tra infortunati (Milicevic, Nielsen e Brugman, ndr), squalificati (Lazzari, ndr) e convocati in Nazionale (Memushaj e Bjarnason, ndr), è molto probabile che il difensore croato venga dirottato a centrocampo, con la conferma del 4-4-2 di Brescia. In avanti Maniero sembra favorito nella corsa per affiancare l'inamovibile Melchiorri in attacco.

A partire da domani allenamenti rigorosamente a porte chiuse.

Andrea Sacchini