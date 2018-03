Delfino Pescara. Un rinforzo in difesa: può arrivare lo svincolato Gordan Bunoza

PESCARA. A breve Gordan Bunoza potrebbe diventare un nuovo giocatore del Pescara. Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio infatti il Delfino nelle ultime ore avrebbe raggiunto un accordo di massima con l'ex difensore di Wisla Cracovia, Hrvatski Dragovoljac e Karlovac, rimasto svincolato dopo l'ultima stagione trascorsa nella massima divisione polacca. Bunoza, reduce da un infortunio, è un terzino sinistro classe 1988 ma grazie al fisico imponente (1,95 metri, ndr) e buona tecnica può anche essere impiegato come centrale in una difesa a 4.

Nazionale bosniaco con 9 presenze all'attivo potrebbe a breve sostenere le visite mediche per diventare a tutti gli effetti biancazzurro. L'acquisto, ancora da confermare da fonti ufficiali all'interno del club, andrebbe ad infoltire un reparto affollato da Zampano, Grillo e Venuti (arrivato in estate dalla Fiorentina e non ancora disponibile perché reduce da un brutto infortunio, ndr).

La squadra intanto dopo il successo con l'Entella prosegue gli allenamenti al Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo in vista della trasferta di domenica a Crotone. Le buone notizie giungono dal recupero di Salamon, che potrebbe anche essere convocato per lo Scida. Difficilmente però l'ex Sampdoria e Brescia verrà rischiato dal primo minuto da Baroni, che sembra orientato a dirottare Pucino nel mezzo con Grillo e Zampano sull'esterno. Stop per Caprari (edema della spongiosa ossea del quinto metatarso nella zona della pregressa lesione corticale, ndr) che salterà sicuramente Crotone e molto probabilmente anche Vicenza. In rampa di lancio Pasquato senza escludere a priori, nonostante le dichiarazioni in settimana di Baroni, la soluzione Melchiorri esterno con Maniero centrale. A centrocampo scelte già fatte con Appelt Pires regista, Guana e Lazzari vice-Bjarnason.

Oggi in mattinata ultimo allenamento in Abruzzo prima della partenza per il ritiro pre-gara.

