Nel weekend Teramo a caccia del poker, L'Aquila cerca ancora il primo acuto

ABRUZZO. Stati d'animo (e risultati, ndr) diversi per le due abruzzesi in questo inizio di stagione di Lega Pro unica. Il Teramo è reduce da addirittura 3 vittorie consecutive (Forlì, Ancona e Gubbio, ndr) che hanno cancellato un avvio di stagione tutt'altro che esaltante tra Coppa Italia e prime 2 giornate. L'Aquila invece non ride affatto con ancora il numero 0 nella casella delle vittorie dopo un avvio di stagione incoraggiante nella Coppa Italia dei grandi. Per Pagliari sono diversi i problemi ancora da risolvere, con la squadra che non segna molto (appena 3 gol in 5 partite, ndr) e spesso incappa in amnesie difensive evitabili, vedi il cappotto subito ad Ascoli. Oltre a ciò il tecnico dei rossoblù deve ovviare a diverse assenze pesanti. Rispetto però alle prestazioni con Gubbio, Ascoli e Prato i passi in avanti sono stati piuttosto evidenti con Pontedera e Tuttocuoio. Due punti importanti conquistati in trasferta utili anche e soprattutto per il morale. Sabato sera al Fattori col San Marino però (ore 19,30) sono d'obbligo i 3 punti per tirarsi fuori da una scomoda situazione di classifica.

«Col Tuttocuoio meritavamo qualcosa di più» – ha ammesso Pagliari – «ma purtroppo siamo mancati in fase di finalizzazione. Creiamo tante palle gol ma non riusciamo a segnare. Non facciamo diventare però questa cosa un problema, le reti arriveranno. Il San Marino? Cerchiamo davanti al nostro pubblico una vittoria che serve tantissimo».

Il Teramo invece è a caccia del poker domenica in casa del Santarcangelo. L'impegno non è proibitivo per l'undici di Vivarini che finalmente ha visto nelle ultime settimane (oltre ai risultati, ndr) i progressi dei suoi ragazzi in fatto di attenzione difensiva e produzione offensiva.

«La squadra ha dimostrato di poter reggere l'impatto fisico e mentale con 3 partite in una settimana» – ha raccontato soddisfatto proprio Vivarini – «ho visto grande voglia da parte della squadra di ottenere questi risultati. Tutti hanno dato il proprio contributo, anche chi non ha giocato. Merito al gruppo che ha voluto a tutti i costi questo bel filotto di risultati. Ora col Santarcangelo vogliamo continuare la nostra buona serie».

Andrea Sacchini