Proposta di matrimonio in diretta radiofonica per Stefania Pezzopane

Stefania pezzopane, simone colaiuta, radio 2, un giorno da pecora

ROMA. E pensare che fino a ieri erano «solo amici». Oggi la senatrice Stefania Pezzopane ha ricevuto in diretta radiofonica una proposta di matrimonio dal suo “amico speciale”, Simone Coccia Colaiuta.

Dopo essere stati la coppia dell’estate 2014 oggi a Radio2 la svolta. Solo uno scherzo per lo show? O c’è da crederci? I due su Facebook continuano a pubblicare fotografie di affettuosa vita quotidiana, qualche settimana fa anche qualche scatto alla rocca di Calascio. Oggi pomeriggio ad 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio2, la senatrice aquilana del Pd, Stefania Pezzopane, è tornata in trasmissione.

«Con gli uomini ho sempre avuto un grande successo», ha esordito la Pezzopane coi conduttori Sabelli Fioretti e Giorgio Lauro. Con il suo attuale compagno ci sono ben 24 anni di differenza. «Sì, e che vuol dire? Pochi giorni fa Franceschini si e' sposato con una donna che ha 20 anni meno di lui. Invece se lo fa una donna...».

Convivete?

«No, io sto con mia figlia».

E' vero che lui faceva lo spogliarellista?

«Sì, ma non l'ho mai visto esibirsi».

Dove vi siete conosciuti?

«In un bar all'Aquila, il Gran Caffe'. Lui mi ha salutata, mi ha detto che mi stimava, ci siamo presi un caffe' ed e' nata un'amicizia che e' durata un bel po' e poi si e' trasformata in altro», ha detto la senatrice a Radio2.

Da quanto state insieme?

«Da tre mesi».

E' vero che lui ha tanti tatuaggi?

«Si, ne ha 61».

Lei se ne farebbe uno col suo nome?

«Non ci ho mai pensato, magari in futuro una cosa piccola, sul braccio, con la sua iniziale, me la potrei pure fare».

Cosa l'ha colpita di lui?

«La sua simpatia, è un bel ragazzo, affascinante. A 17 anni è andato in missione in Albania», ha spiegato la Pezzopane a 'Un Giorno da Pecora'.

Qual è il regalo piu' bello che le ha fatto?

«Una piccola pietra con scritto 6 aprile 2009 (il giorno del devastante sisma, ndr), che e' una pietra del luogo dove lui ando', quella notte, a fare il volontario. Ha salvato piu' di una vita».

Poi, nel programma è intervenuto anche Simone Coccia Colaiuta, che ha chiesto, in diretta, alla senatrice di sposarlo.

«Io voglio sposarla. Stefania, vuoi prendermi come tuo legittimo sposo?», ha esordito a Radio2 il compagno della Pezzopane che dopo un po’ ha risposto: «ci devo pensare. Io la risposta la daro' nel momento giusto». Per coronare questa unione, i due innamorati hanno anche intonato 'Siamo la coppia più bella del mondo'.