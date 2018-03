Delfino Pescara. Impegni ravvicinati, Baroni pensa al turnover: «può starci col Cittadella»

PESCARA. Vigilia sottotono per il Pescara che domani pomeriggio (fischio d'inizio ore 15,00) sarà ospite del temibile Cittadella. L'avvio di stagione con la vittoria sul Chievo Verona in Coppa Italia e le buone cose fatte vedere all'esordio nello 0-0 col Trapani aveva esaltato ed a conti fatti illuso l'ambiente. Le prestazioni opache fornite con Ternana e Bologna hanno invece fatto tornare con i piedi sulla terra i sostenitori del Delfino. Il Pescara, costruito in parte negli ultimi giorni di mercato, ha bisogno di più tempo per il rodaggio e per oliare quei meccanismi difensivi apparsi superficiali fin qui.

Da questo punto di vista i veneti, squadra composta da giocatori che da anni giocano insieme, rappresentano l'avversario peggiore che potesse capitare al Pescara di questo momento.

«Le partite sono tutte importanti e difficili» – ha raccontato nella consueta conferenza stampa della viglia il tecnico del Pescara, Marco Baroni – «ho detto ai ragazzi in settimana che l'atteggiamento è fondamentale. Quando ti fai influenzare dal risultato e non dal lavoro fatto in settimana si rischia di compromettere quanto fatto di buono. C'è da migliorare, lo sapevamo e sarebbe stato lo stesso anche in caso di vittoria col Bologna».

Sulle assenze pesanti in difesa e sulla possibilità di fare un minimo di turnover in difesa ed attacco: «posso dare per scontata la coppia centrale di difesa Pesoli-Zuparic visto i tanti indisponibili. Cosic è rientrato solamente 2 giorni fa mentre Salamon è squalificato. Non è importante però chi scende in campo ma l'atteggiamento di tutti. Turnover? Io ho una filosofia di lavoro ben precisa. Ci avviciniamo ad una settimana delicata per i tanti impegni ravvicinati e la condizione atletica della rosa non è delle migliori, quindi cambiare qualcosa ci può stare. Soprattutto penso al centrocampo».

«Pasquato?» – prosegue Baroni parlando dell'ex Juventus e Padova – «non è ancora in condizioni buone ma un tempo ad alti livelli è in grado di garantirlo. Fortunatamente abbiamo tanti giocatori e siamo coperti in ogni reparto».

Alle porte la gara delicata col Cittadella: «dobbiamo avere un atteggiamento equilibrato. Siamo ancora in costruzione e bisogna ancora migliorare molto. Gli applausi del pubblico dopo il ko col Bologna? Per noi è un segnale e deve essere uno sprone già col Cittadella. Hanno buone individualità, corsa, volontà e determinazione. Non dimentichiamoci poi la qualità degli attaccanti Gerardi e Coralli. Del resto però in B sono tutti organici importanti. Loro giocheranno col 4-4-2 e sicuramente uno dei loro attaccanti andrà ad ostacolare le giocate di Appelt».

Proprio l'ex Juventus è entrato nel mirino della critica per 2 prestazioni tutt'altro che esaltanti con Ternana e Bologna. Lentezza nei movimenti e timidezza nel ricevere palla, Appelt è però sembra essere un punto fermo nel Pescara di Baroni: «tutti hanno sofferto il pressing e se ha una marcatura asfissiante è perché viene ritenuto pericoloso dagli avversari. Appelt ha dato il suo contributo e può dare molto di più, come tutti del resto».

Ieri allenamento al pomeriggio per i biancazzurri che hanno provato soluzioni tattiche in vista della trasferta in terra veneta. Non si è allenato Brugman mentre Memushaj continua il suo percorso di lavoro personalizzato. Oggi allenamento al mattino a porte chiuse al Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo poi nel pomeriggio la partenza per la sede del ritiro pre-gara.

Andrea Sacchini