Calcio: inchiesta Procura federale su partita L'Aquila

L'AQUILA. La Procura federale ha aperto un'inchiesta sulla partita di Coppa Italia dell'agosto scorso vinta dall'Aquila, squadra di lega Pro, contro l'Altovicentino, militante nel girone C della serie D.

Le notizie sono ancora frammentarie ma già fanno discutere. A destare sospetti sul match vinto dai rossoblù aquilani, ai supplementari per 2-1, sarebbero state un anomalo e corposo flusso di scommesse su un risultato favorevole ai veneti. Anche se poi sono stati sconfitti, sia pure di misura. Secondo quanto si è appreso sarebbero stati ascoltati vertici societari e anche alcuni atleti.

«Non sappiamo nulla su una pratica sulla quale siamo assolutamente ignoranti non appartenendoci - spiega il vice presidente dell'Aquila Calcio, Massimo Mancini - Alla luce di questo non sappiamo neanche come commentare e cosa rispondere».