Miss Italia: vince la siciliana Clarissa Marchese

JESOLO. E' Clarissa Marchese Miss Italia 2014.La ragazza siciliana, originaria della provincia di Agrigento, è nata a Sciacca e risiede a Ribera. Ha venti anni, occhi e capelli castani ed è alta 1,78 metri. E' l'undicesima vincitrice siciliana della storia di Miss Italia. E' stata incoronata a Jesolo, in diretta su La7Miss Italia 2014, Clarissa Marchese, ha battuto nella volata finale la veneta Sara Nervo, seconda classificata, e Giulia Salemi, sul podio al terzo posto, proveniente dall'Emilia Romagna. Quarta la marchigiana Claudia Filipponi e quinta Sara Battisti, del Trentino Alto Adige.Clarissa è l'undicesima Miss Italia siciliana e la terza consecutiva, dopo Giusy Buscemi e Giulia Arena. Diplomata al liceo scientifico (100/100), è iscritta alla facoltà di Logopedia a Parma ed aspira a lavorare con i bambini. Il papà Giuseppe ha una pizzeria, mentre la mamma, Marisa, è americana di origini siciliane.La ragazza è vissuto per due mesi in America. Clarissa è molto legata alla sorella Erica, di 24 anni.E' lei - ha più volte ripetuto durante il suo percorso a Miss Italia - la sua «più grande fan». La nuova reginetta ha studiato danza per dieci anni. Il suo artista preferito è Fiorello, siciliano come lei. Proprio lo showman, in un messaggio di imbocca al lupo alla conduttrice di questa edizione di Miss Italia, Simona Ventura, aveva scritto: «Viva le siciliane» e la presentatrice aveva risposto che a Miss Italia le sue corregionali «vanno forte come le venezuelane a Miss Universo».La canzone preferita della nuova Miss Italia è 'Meraviglioso' di Domenico Modugno. Il motto di Clarissa è: «Qualunque cosa tu possa fare, o sognare di fare, incominciala. L'audacia ha in sé genio, potere, magia. Incominciala adesso».Clarissa è stata incoronata dal rapper Emis Killa.C’era anche una abruzzese tra le 24 finaliste: la numero 10 Soleil Anastacia Sorge (Miss Sport Lotto Abruzzo). Nata a Los Angeles vent'anni fa, poi si è trasferita ad Avezzano. Attualmente è iscritta alla Sapienza di Roma e studia Gestione delle imprese alla facoltà di economia. Quando avrà finito si specializzerà in business management.E' il 23enne napoletano Giacomo Fariello il vincitore del concorso Mister Italia 2014, eletto ad Ascoli Piceno in una gremitissima Piazza del Popolo, dove hanno sfilato i 40 aspiranti 'mister' al termine di un lungo percorso di selezioni iniziato nell'aprile scorso. La giuria, presieduta da Barbara De Rossi, ha premiato il giovane personal trainer napoletano, alto 1,88 metri, con la passione del calcio e il sogno di diventare un attore professionista. La fascia di Mister Talento 2014 è stata vinta dal 27enne di Siracusa Dario Puglisi, mentre la fascia di Uomo ideale d'Italia è stata vinta da un altro napoletano, il 25enne Giuseppe Valletti. Vanno all'Emilia, invece, la fascia di Modello d'Italia, vinta dal 21enne bolognese Daniele Dirienzo, e quella di Mister Italia Fiction Tisanoreica vinta da Matteo Bompani, 24 anni di Sassuolo. Arriva da Napoli, da Ottaviano, anche il nuovo Bello per il Cinema, il 24enne Michele Carbone, mentre il salentino, anche lui 24enne, Marco Adamo ha vinto la fascia di Volto più bello d'Italia.