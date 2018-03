Pallamano. Sabato a Pescara Supercoppa Italiana maschile e femminile

PESCARA. Si avvicina il primo, grande appuntamento della stagione 2014/15 della pallamano italiana. Il 13 Settembre prossimo il Pala Giovanni Paolo II di Pescara sarà lo scenario delle due gare, femminile e maschile, della “FIGH Supercoppa 2014“.

Alle ore 17:00 scenderanno in campo Jomi Salerno e Indeco Conversano per la femminile, mentre per gli uomini il fischio d’inizio arriverà alle ore 18:45, quando saranno opposte l’una all’altra Junior Fasano e Terraquilia Carpi.

“Il primo grande appuntamento della stagione” – commenta il Presidente Federale, avv. Francesco Purromuto – “si apre all’insegna di un intero pomeriggio che RAI Sport dedicherà alla pallamano italiana femminile e maschile. Grazie all’accordo raggiunto – prosegue il Presidente Federale – la nostra disciplina potrà contare sulla diretta TV di entrambe le gare della FIGH Supercoppa 2014. Ma non è tutto. A Pescara gli appassionati assisteranno anche agli incontri tra le formazioni Under 14 di Fasano, Salerno, Carpi e Conversano, che anticiperanno le partite delle prime squadre. Grazie allo sforzo di tutti sarà un perfetto taglio del nastro per la stagione 2014/15″.

L’appuntamento, dunque, è per sabato pomeriggio su RAI Sport 2 (canale 58) con entrambi gli incontri, Jomi Salerno – Indeco Conversano e Junior Fasano – Terraquilia Carpi, trasmessi in diretta. Al Pala Giovanni Paolo II di Pescara ingresso libero.