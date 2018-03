Basket. Chieti presenta la campagna abbonamenti: in vendita fino al 4 di ottobre

CHIETI. È stata presentata stamattina presso la sala conferenze della sede provinciale di Chieti del C.O.N.I. la Campagna Abbonamenti 2014/2015 della Pallacanestro Teate Chieti, che scatta oggi stesso. Alla conferenza stampa, nel corso della quale è stato svelato anche il manifesto della campagna in cui è raffigurato il neo-capitano Marco Cardillo che invita il pubblico del PalaTricalle ad incitare la squadra, erano presenti il presidente Gianni Di Cosmo, il d.g. Michele Paoletti, il d.s. Guido Brandimarte, il coach Massimo Galli e lo stesso Marco Cardillo.

La novità dell’anno è la ripartizione del PalaTricalle “Alessandro Leombroni” di tre ordini di posti: parterre, tribune e curve. Grazie a questa nuova organizzazione, la Pallacanestro Teate può venire incontro alla propria tifoseria introducendo la categoria di prezzi “popolari” per le curve, visto il particolare momento di congiuntura economica negativa che sta costringendo tutti a ridimensionare le proprie spese ed a rinunciare a molti divertimenti, tra i quali anche gli avvenimenti sportivi. Pertanto, il presidente Di Cosmo ha deciso di differenziare le tribune (settori arancio e bianco) dalle le curve (settori giallo e verde), lasciando ancora una volta invariato rispetto alle scorse stagioni il prezzo di abbonamento (€ 100) e biglietto (€ 10) per le prime ed abbassando di € 20 il prezzo di abbonamento (€ 80) e biglietto (€ 8) delle seconde. Il prezzo per chi sceglierà di vedersi le gare interne nella posizione privilegiata a pochi metri dal campo, nelle comode poltroncine rosse del parterre, sarà di € 200.

Introdotto anche il ridotto per over 65, ovvero per chi ha compiuto il 65° anno di età, che va ad aggiungersi a quello per i ragazzi al di sotto dei 18 anni. Gli abbonamenti “ridotti” costeranno € 70 per le tribune (biglietto € 7) ed € 50 per le curve (€ 5 il biglietto). Bimbi dai 0 ai 7 anni ingresso libero.

Confermata anche la promozione per i nuclei familiari, che ha avuto un ottimo successo la scorsa stagione. Con la “Formula Famiglia”, agli appartenenti allo stesso nucleo familiare (dimostrabile con documento) che acquistino due o più abbonamenti interi sarà riconosciuto uno sconto del 20%. La tessera annuale, anche questa rinnovata nel formato e ridotta nel comodo taglio “carta di credito”, darà diritto ad assistere a 14 delle 15 partite casalinghe della squadra di coach Galli, esclusa cioè la “Giornata Biancorossa”, che sarà indetta dalla Società nel corso della stagione.

La vendita delle tessere scatta oggi per chiudersi sabato 4 ottobre, giorno precedente alla prima partita di campionato, che sarà in casa contro il Roseto. I punti vendita sono quattro: Edicola di piazza della Trinità e Bar Vittoria in corso Marrucino a Chieti alta e Libreria Mondadori e Ristorante Gost a Chieti Scalo.

Lo scorso anno quello teatino è risultato essere il secondo pubblico numericamente più numeroso della A2 Silver con 1770 unità, ma Chieti ha nelle sue corde la possibilità di migliorarsi.