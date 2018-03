Lega Pro. Teramo ancora scatenato: ha firmato Buonaiuto. L'aquila: 1-0 sulla Paganese

ABRUZZO. Terzo giocatore in arrivo nel giro di ventiquattr’ore per la S.S. Teramo Calcio.

Acquistato ufficialmente il talentuoso centrocampista Cristian Buonaiuto, mediante la formula del prestito annuale dal Benevento Calcio.

Centrocampista esterno offensivo, nato a Napoli nel dicembre 1992, il suo percorso di crescita si lega rigorosamente al club sannita, con il quale effettua tutta la trafila delle giovanili, prima di passare all’Aprilia del tecnico Vivarini, in Serie C2, nell’estate 2011, dove gioca con l’attuale biancorosso Diakite e raggiunge i playoff a suon di reti, salendo in doppia cifra.

Le sue prestazioni lo riconsegnano al Benevento, in Prima Divisione, nei successivi diciotto mesi, dove totalizza ventisette gettoni e tre marcature, prima di trasferirsi momentaneamente a Padova, in Serie B, nel gennaio scorso.

“Nella scelta finale – le sue prime impressioni – ha fornito sicuramente una grossa spinta il mister Vivarini, che conosco bene per aver giocato, sotto la sua guida, la miglior stagione a livello personale. Mi hanno, poi, parlato molto bene della piazza, presente e calorosa, quindi bisogna far bene e disputare un campionato importante. Mi considero un giocatore rapido, tecnicamente valido,

cui piace saltare l’uomo: posso giocare indifferentemente sulle due fasce a centrocampo o dietro la punta e preferisco calciare con il piede destro”. Buonaiuto ha già sostenuto le visite mediche e da ieri si è messo subito a disposizione dello staff tecnico biancorosso.

L'AQUILA CALCIO. BUONA SGAMBATA (1-0) CON LA PAGANESE: DE SOUSA-GOL

Buon allenamento ieri per L'Aquila che nel ritiro di Amatrice ha affrontato e battuto 1-0 la Paganese, formazione di Lega Pro. Test probante ed utile per il tecnico Giovanni Pagliari che ha potuto constatare lo stato di forma psico-fisico dei gruppo a diversi giorni dall'inizio del ritiro in terra laziale. Decisivo un gol di De Sousa al 17esimo del primo tempo. Il mister rossoblù ha utilizzato nel corso della gara tutti gli uomini a sua disposizione presentandosi dal primo minuto con un versatile 4-3-1-2: Zandrini; Pedrelli, Zaffagnini, Ferrante, Di Mercurio; Corapi, Perpetuini, Di Francesco; Sandomenico; De Sousa, Perna.

Prossime 2 amichevoli il 3 agosto sempre ad Amatrice (calcio d'inizio ore 17,00) contro l'Al Wakrah Sports Club, formazione della massima divisione qatariota di proprietà dello sceicco Khalifa bin Hassan al-Thani, ed il 12 agosto con il Trastevere Calcio (Eeccellenza Laziale).