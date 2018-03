Virtus Lanciano. Quasi fatta per Andrade e Monachello. Centrocampo: si punta Gagliardini

LANCIANO. Prosegue senza grandi sussulti il ritiro della Virtus Lanciano a Roccaraso. Dopo le buone impressioni suscitate nella prima ora di gioco domenica nel Trofeo Maio, D'Aversa ha proseguito il lavoro fisico e tattico per preparare al meglio la squadra per il primo impegno ufficiale in Coppa Italia (17 agosto, ndr).

Sul fronte mercato ci sono importanti novità. Dopo aver rinunciato all'ingaggio di Bruno Petkovic per motivi di salute (il centravanti croato del Catania non ha superato le visite mediche pare un problema cardiaco ma novità sono attese nei prossimi giorni, ndr), il Ds Luca Leone è a caccia di una punta capace di arrivare in doppia cifra. È stato fatto un timido sondaggio col Pescara per sondare la disponibilità al trasferimento in terra frentana di Sforzini, che però è molto vicino ad accettare la Salernitana che offre un ricco contratto triennale. Sempre più vicino invece il baby Gaetano Monachello (classe 1994) che giungerebbe in prestito dal Monaco. Nell'ultima stagione l'attaccante scuola Inter si è diviso tra i belgi del Cercle Bruges ed i greci dell'Ergotelis mettendo a segno in totale 3 reti in 24 presenze. Monachello completerebbe il reparto offensivo che ad oggi vanta elementi di tutto rispetto per la B come Gatto (confermato dall'Atalanta, ndr), Thiam, Piccolo ed il jolly sempreverde Turchi.

A centrocampo l'obiettivo numero uno da giorni resta Gagliardini (classe 1994), che l'Atalanta ha tutta la volontà di cedere in prestito in B per farlo maturare. I buoni rapporti tra le società, inoltre, lo avvicinano sempre più al trasferimento in Abruzzo.

Quasi definito inoltre l'ingaggio di David Nicolas Andrade, portiere brasiliano classe 1988 che affiancherà Branescu, con uno tra Aridità e Casadei con le valigie in mano. L'estremo difensore dell'Hellas Verona potrebbe raggiungere il ritiro di Roccaraso già nelle prossime ore.

Superata abbondantemente infine quota mille abbonamenti (1.052, ndr).

Andrea Sacchini