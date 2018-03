Lega Pro. Teramo scatenato! Ingaggiati Lapadula e Diakite. L'Aquila: Zandrini-Perpetuini

ABRUZZO. Altri 2 colpi da 90 per il Teramo che ieri si è assicurato le firme dell'attaccante Gianluca Lapadula e del difensore centrale Abdelaye Diakite.

La punta nata a Torino il 7 febbraio 1990 rinforza in maniera rilevante il pacchetto offensivo a disposizione del tecnico Vivarini.

Lapadula, soffiato ad una folta concorrenza, nasce calcisticamente nella Juventus F.C., in cui si affina nelle giovanili dal 1996 al 2004, prima di fare esperienza con Treviso, Pro Vercelli, Ivrea, Atletico Roma e Ravenna. La stagione 2011/12 è quella della sua consacrazione: con il San Marino, in Serie C2, sigla la bellezza di 24 reti, un exploit che gli permette di salire in B con il Cesena e in C1 con il Frosinone, mentre nell’ultima annata va a segno in undici occasioni con il Nova Gorica nel campionato sloveno.

Abdelaye Diakite, invece, è un difensore centrale ventiquattrenne, di nazionalità francese, forte fisicamente, formatosi nel Le Havre B in terra transalpina. Dal 2011 al 2013 passa all’Aprilia in Serie C2, dove complessivamente registra quarantaquattro presenze, accompagnate da quattro marcature. Le sue prestazioni non passano inosservate, tanto che nell’estate 2013 si trasferisce a Crotone nella divisione cadetta.

Entrambi i giocatori arrivano con la formula del prestito annuale, con opzione di riscatto a favore della società teramana, e raggiungeranno i loro nuovi compagni di squadra nei prossimi giorni direttamente in terra trentina.

L'AQUILA: INIZIA DOMANI IL RITIRO DI AMATRICE CON 2 NUOVI GIOCATORI

Due ottimi colpi in entrata anche per L'Aquila, che nei giorni scorsi si è assicurata il centrocampista classe 1990 Riccardo Perpetuini e Giovanni Zandrini, portiere 25enne proveniente dalla Reggina.

L'undici del capoluogo inizierà il ritiro estivo di Amatrice (Ri) domani. Convocati i portieri Zandrini, Saccucci, Ursini, Testa e Gerosi; i difensori Pomante, Zaffagnini, Gizzi, Ligorio, Cerbone, Di Mercurio, Ferrante, Terminiello; i centrocampisti Improta, Perpetuini, Mancini, Corapi, Del Pinto, Di Lollo, Ciotola, D'Amico, Triarico, De Francesco, De Angelis, Di Stefano, Bramati; gli attancanti Ripa, Infantino, De Sousa, Sanna, Tedesco, Spano, Bertoldi, Zappacosta.

Organizzate dai rossoblù anche 3 amichevoli il 27 luglio alle ore 19,00 al Recchioni di Fermo contro la Fermana, il 30 luglio ore 17,30 allo stadio comunale di Amatrice con la Paganese ed il 12 agosto sempre allo stadio di Amatrice contro il Trastevere (orario da definire, ndr).