Pescara calcio. Oggi Repetto-Pavone a Milano per chiudere con Fiorillo, Ashong ed Appelt

PESCARA. Ultimo giorno di lavoro in Abruzzo per il Pescara, che dopo aver salutato il piccolo centro di Pizzoferrato ha sostenuto in mattinata un allenamento a Sambuceto prima di partire per la seconda parte del ritiro estivo a Boario. Presente anche Emanuele Pesoli, che dopo la conferenza stampa di presentazione fissata per domani si unirà al gruppo prima della partenza per la Lombardia.

Sul fronte mercato invece continua il difficile lavoro del tandem Repetto-Pavone, che oggi salirà a Milano per chiudere alcune operazioni sia in entrata sia in uscita. Sviluppi sono attesi per Ashong ed Appelt Pires, che a meno di grandi sorprese raggiungeranno Boario nei prossimi giorni rispettivamente in prestito dalla Fiorentina e dalla Juventus. Tutto fatto (o quasi, ndr) per Vincenzo Fiorillo che sarà il nuovo portiere del Pescara. Trattativa aperta anche con il Sassuolo per Karim Laribi: da trovare però ancora l'accordo con il centrocampista.



Le pessime notizie invece sono giunte ieri da Genova dove Riccardo Improta, in predicato da giorni di passare in biancazzurro all'interno dell'affare Ragusa, si è seriamente infortunato al piede: frattura al quinto metatarso del piede destro per il giovane e bravo esterno rossoblù che potrebbe comunque approdare al Pescara con il Genoa che potrebbe accollarsi larga parte del suo alto ingaggio.

In uscita Sforzini piace tanto alla Salernitana mentre su Cutolo si sta muovendo da giorni il Lecce. Bianchi Arce tornerà in Argentina mentre non si segnalano novità per quanto riguarda Vukusic e Bjarnason (assente ingiustificato in tutto il pre-ritiro di Pizzoferrato, ndr). Secondo alcune indiscrezioni non confermate intanto spunta una possibile panchina per Pasquale Marino, sotto contratto con i biancazzurri fino al giugno 2015: si tratta del Genclerbirligi, club turco della massima divisione.

Definite infine le prime amichevoli del Delfino che sfiderà San Nicolò e Teramo il 3 agosto e la Fermana al Bruno Recchioni di Fermo il 7 agosto. Prima però sgambate utili con Lumezzane e Brasile Soccer Team (formazione di calciatori brasiliani senza contratto, ndr). Confermati a ieri circa 800 abbonamenti.

Andrea Sacchini