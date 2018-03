Virtus Lanciano. Entra nel vivo il mercato rossonero: ufficiali Agazzi e Conti

LANCIANO. Dopo tante voci di trattative più o meno complicate, con il solito lavoro certosino indispensabile e di qualità del Ds Luca Leone, finalmente la Virtus Lanciano ha annunciato i primi importanti colpi in entrata. Si tratta del centrocampista Davide Agazzi (classe 1993) e del terzino destro Andrea Conti (classe 1994), giunti in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto dall'Atalanta per sostituire i partenti Minotti e De Col.

Agazzi è reduce da 2 ottime stagioni tra i professionisti con la casacca del Savona in Seconda Divisione. Conti invece (colonna della Primavera dell'Atalanta) ha terminato l'ultimo campionato in prestito al Perugia contribuendo al ritorno in B degli umbri con 18 presenze ed un assist vincente per un compagno.

I 2 calciatori orobici si sono aggiunti alle importanti conferme di Branescu e Thiam dalla Juventus (comproprietà confermata, ndr) e di Paghera, riscattato da Brescia. Prende dunque forma il nuovo Lanciano di Roberto D'Aversa, che avrà a disposizione il mini-ritiro in città dal 14 al 20 luglio per muovere i primi passi con la squadra prima del durissimo lavoro che si svolgerà a Roccaraso dal 20 luglio al 6 agosto.

In attesa di altri arrivi (indispensabili per innalzare le qualità tecnico-fisiche dell'attuale organico), è stata confermata la vecchia guardia al completo, con Aridità, Mammarella, Aquilanti, Vastola e Turchi pronti per una nuova stagione con la maglia rossonera del Lanciano.

Ieri infine il club ha comunicato le prime date ufficiali delle amichevoli estive. Esordio al Biondi il 27 luglio alle ore 20,45 con l'Avellino per la terza edizione del Trofeo Guglielmo Maio. Il 7 agosto allo stadio Dirceu di Eboli invece i ragazzi del neo-tecnico Roberto D'Aversa saranno ospiti della Salernitana (Lega Pro).

