Pescara calcio. Continuano le manovre di mercato: sì Donnarumma, forse Sepe e Kone

PESCARA. Continua alacremente il duro lavoro di rafforzamento della rosa da parte del duo Pavone-Repetto. Dopo aver chiuso nelle ultime settimane con la Roma per il difensore Boldor e con il Chievo Verona per Aresti, Da Silva e Sowe, approda al Pescara un altro attaccante: Alfredo Donnarumma. Il giocatore è stato acquistato a titolo definitivo dal Catania ed ha firmato nel pomeriggio di ieri un contratto di durata triennale. Donnarumma ha maturato buona esperienza da seconda punta soprattutto in Lega Pro con le casacche di Gubbio, Como e Virtus Lanciano ed è reduce da una discreta stagione vissuta con la casacca del Cittadella con 20 presenze condite da 3 reti. Con il reparto avanzato già affollato dei vari Caprari, Politano, Maniero, Vukusic, Sforzini, Da Silva e Sowe non è esclusa una sua cessione in prestito in Lega Pro al Teramo qualora il Delfino non riuscisse nell'intento di sfoltire buona parte del vasto parco attaccanti.

Contatti avviati invece col Napoli per l'ingaggio di Sepe, grande pupillo di Baroni. L'oramai ex portiere della Virtus Lanciano è nelle mire tra le tante anche dell'Empoli.

Folta concorrenza anche per Moussa Kone, per il quale il Cagliari ha effettuato nei giorni scorsi un sondaggio più che concreto.

Capitolo cessioni. Sempre delicate le situazioni che riguardano Bianchi Arce, Cutolo, Mascara, Bjarnason e Sforzini. Balzano, che non è più un giocatore del Pescara, in attesa di una proposta di rinnovo da parte del sodalizio adriatico è sempre più vicino al nuovo Cagliari di Zeman, che nei prossimi giorni ascolterà il Parma per un altro ex biancazzurro: Raffaele Schiavi.

Domani pomeriggio infine presentazione ufficiale della campagna abbonamenti del Delfino. Previste riduzioni per donne, anziani e giovani e per chi confermerà il proprio posto allo stadio Adriatico Cornacchia. Lunedì invece sarà la volta della presentazione del nuovo tecnico Marco Baroni.

Andrea Sacchini