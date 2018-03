Mondiali 2014. L'ItalPescara illumina la prima in Brasile. Immobile-Insigne: 5-3 sul Fluminense

RIO DE JANEIRO. Nel test di allenamento contro i brasiliani della Fluminense, a Volta Redonda la Nazionale vince 5-3, grazie alla tripletta di Ciro Immobile e alla doppietta di Lorenzo Insigne. Dopo un primo tempo equilibrato finito sul 2-2, nella ripresa gli Azzurri segnano tre volte in una manciata di minuti, ipotecando così la vittoria. Inutile il bel gol del neoentrato Matheus, che fissa il risultato sul 5-3 per i ragazzi di Cesare Prandelli. Indicazioni in chiaroscuro per il ct azzurro, che ha potuto constatare l'intesa perfetta tra i 2 ex del Pescara ma che nei prossimi giorni in vista dell'imminente mondiale brasiliano dovrà fare i conti con una solidità difensiva tutt'altro che rassicurante. Bene Darmian mentre Balotelli e Cassano non sono entrati in partita nonostante i pochi minuti giocati. Male Perin, altro ex biancazzurro, autore di una papera piuttosto goffa in occasione del momentaneo 2-2 della formazione brasiliana.

«Abbiamo visto cose interessanti» – ha raccontato a fine gara il ct degli azzurri, Cesare Prandelli – «in attacco i ragazzi si muovono molto bene. La condizione è buona ma dobbiamo trovare maggior coraggio nel riconquistare la palla alta per non mettere troppo in apprensione la difesa. Arriveremo pronti all'esordio con l'Inghilterra».

FLUMINENSE-ITALIA 3-5 (p.t. 2-2)

FLUMINENSE (4-2-3-1): Felipe Garcia; Bruno, Gum, Fabricio, Carlinhos; Jean, Diguinho; Gustavo Scarpa (dal 16’ s.t. Matheus Carvalho), Conca, Chiquinho (dal 15’ s.t. Biro Biro); Walter. (Kelver, Rafinha, Willian, Michael, Fabricio,Kenedy, Fabio Braga, Wellington Carvalho). Allenatore: Borges dos Santos.

ITALIA (4-3-3): Perin (dal 18’ s.t. Mirante); Abate (dal 18’ s.t. De Sciglio), Paletta (dal 18’ s.t. Barzagli), Ranocchia (dal 18’ s.t. Bonucci), Darmian; Aquilani (dal 18’ s.t. Pirlo), Thiago Motta (dal 18’ s.t. De Rossi), Parolo (dal 39’ s.t. Candreva); Cerci (dal 18’ s.t. Marchisio), Immobile (dal 18’ s.t. Balotelli), Insigne (dal 18’ s.t. Cassano). (Buffon, Sirigu, Chiellini, Verratti). Allenatore: Prandelli.

MARCATORI: Insigne (I) al 26’, Chiquinho (F) al 29’, Immobile (I) al 34’, Carlinhos (F) al 40’ p.t.; Immobile (I) all’8’ e all’11’, Insigne (I) al 10’, Matheus Carvalho (F) al 20’ s.t.

ARBITRO: De Lima Henrique.

NOTE: Spettatori 21.000. Ammonito Walter per proteste.