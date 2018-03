Virtus Lanciano. Il pareggio di Carpi non ci voleva: qualificazione ai play-off in salita

LANCIANO. L'ennesima rimonta in pieno recupero a Carpi questa volta ha lasciato parecchio amaro in bocca in casa Virtus Lanciano. Il punto del Cabassi infatti se da un lato ha prolungato la serie di gare utili senza sconfitte dall'altra ha complicato e non poco il cammino play-off dei frentani, chiamati ora a battere nell'ultima giornata il Cittadella ed al contempo sperare in una lunga serie di risultati favorevoli dagli altri campi. I rossoneri infatti, in vantaggio negli scontri diretti soltanto con Avellino e Crotone, per lo stesso motivo sono penalizzati nei confronti di Siena e Spezia. Con il decimo posto attuale, per rientrare tra le prime 8 il Lanciano deve sperare nel crollo di almeno 2 delle dirette concorrenti: fermo restando che gli abruzzesi devono conquistare i 3 punti (eventualità già di per se non facile visto la volontà dei veneti di garantirsi la salvezza matematica senza passare per i play-out, ndr), Spezia e Siena devono necessariamente perdere rispettivamente a Latina e Varese mentre il Bari non deve vincere in casa col Novara. Al Crotone invece basta un punto da conquistare venerdì sera in casa della corazzata Palermo nella speranza che i rosanero non siano già proiettati con la testa e con le gambe alla prossima Serie A.

Nel frattempo il giudice sportivo ha utilizzato la mano pesante nei confronti della Virtus dopo il parapiglia seguente al triplice fischio e per le tante ammonizioni nei confronti di giocatori diffidati. Tre giornate per Turchi e campionato finito (almeno la stagione regolare, ndr) per Buchel e Mammarella, appiedati per un turno. Sanzioni anche per D'Aversa (una giornata, ndr) ed inibizione fino al 31 maggio per Guerino Diomede.

Infine Luigi Sepe è stato incoronato miglior portiere della Serie B 2013/2014 nel Gran Galà della serie cadetta. Una soddisfazione importante per l'estremo difensore, tra i principali protagonisti della favolosa stagione della Virtus Lanciano.

BAGARRE PLAY-OFF. SEI SQUADRE PER SOLI 3 POSTI





Punti

42esima Giornata

Difficoltà

Palermo

85

crotone

**

Empoli

69

pescara

*

Latina

67

spezia

****

Cesena

65

MODENA

****

Modena

63

cesena

****

Crotone

62

PALERMO

****

Siena

61

VARESE

***

Spezia

61

LATINA

*****

Bari

60

novara

**

Avellino

59

PADOVA

*

Virtus Lanciano

59

cittadella

***



*in maiuscolo le gare in trasferta. Le squadre classificate al primo ed al secondo posto vengono promosse direttamente in Serie A. Play-off dalla terza all'ottava posizione se il distacco tra le terza e l'ottava non supera 14 punti.

Andrea Sacchini