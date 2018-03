Virtus Lanciano. La carica di capitan Mammarella: «Carpi non è determinante, di più...»

LANCIANO. Sei punti nelle ultime 2 giornate dividono la Virtus Lanciano da un campionato positivo al di là delle più rosee aspettative ed una stagione storica e trionfale. Sono tanti infatti i punti che dividono i frentani dalla quasi certezza (anche se non matematica visto il gran numero di squadre coinvolte) di un piazzamento tra le 6 che si giocheranno l'ultimo posto disponibile per la Serie A a giugno. I rossoneri, in ritardo per la classifica avulsa con Spezia e Siena, devono vincere a tutti i costi le restanti 2 gare e sperare in un passo falso di almeno 2 tra Spezia, Siena, Bari e Crotone.

«Nel calcio nulla può essere dato per scontato» – ha raccontato in conferenza stampa il capitano dei frentani, Carlo Mammarella – «sappiamo che è una settimana non determinante, ma di più. Nella mia mente la sto preparando come la finale play-off di 2 anni fa col Trapani. Ognuno di noi è fatto in modo diverso, io già ci sto pensando ora. Vedo negli occhi dei ragazzi la giusta tensione: questa col Carpi è una di quelle gare che non si possono sbagliare».

Alla Virtus però addirittura 2 vittorie potrebbero non bastare in caso di risultati sfavorevoli dagli altri campi: «Non ci resta che provarci fino alla fine. Dopo un'annata del genere credo che la squadra meriti questi play-off. Sarebbe il coronamento giusto per gli sforzi fatti e per il campionato che ha fatto. I risultati dagli altri campi? Non faremo calcoli, noi dobbiamo solo e soltanto vincere. Da una parte c'è il sollievo e la speranza che i tanti scontri diretti possano farci scavalcare qualche squadra».

«Sarebbe importante scavalcare posizioni prima dell'ultima giornata» – chiude Mammarella – «in modo da poter essere arbitri noi stessi del nostro destino».

La squadra intanto ieri ha proseguito gli allenamenti in vista della trasferta di Carpi. Tutti a disposizione del tecnico Marco Baroni, che avrà soltanto l'imbarazzo della scelta un po' in tutti i reparti.

LA CORSA PLAY-OFF. RESTANO IN 12 PER COMPLETARE LA GRIGLIA PLAY-OFF





Punti

41esima Giornata

42esima Giornata

Difficoltà

Palermo

82

TERNANA

crotone

***

Empoli

68

CITTADELLA

pescara

***

Cesena

65

latina

MODENA

*****

Latina

64

CESENA

spezia

****

Modena

62

PESCARA

cesena

***

Bari

60

SPEZIA

novara

****

Crotone

59

trapani

PALERMO

****

Siena

58

padova

VARESE

***

Virtus Lanciano

58

CARPI

cittadella

****

Spezia

58

bari

LATINA

*****

Trapani

57

CROTONE

brescia

***

Avellino

56

reggina

PADOVA

*

Carpi

55

lanciano

JUVE STABIA

***



*in maiuscolo le gare in trasferta. Le squadre classificate al primo ed al secondo posto vengono promosse direttamente in Serie A. Play-off dalla terza all'ottava posizione se il distacco tra le terza e l'ottava non supera 14 punti.

Andrea Sacchini