Virtus Lanciano. Nessun calcoli con Carpi e Cittadella. Baroni: «siamo in grado di fare 64»

LANCIANO. Dopo le vittorie di Bari e Siena nei posticipi di lunedì, la Virtus Lanciano non può più permettersi di fare calcoli per entrare in zona play-off. Con l'attuale nona posizione infatti, anche un successo ed un pareggio nelle ultime 2 giornate con Carpi prima e Cittadella poi potrebbero non bastare. Il calendario inoltre non è dei più agevoli per gli uomini di Marco Baroni, che con 6 punti potrebbero però scavalcare almeno 2 tra Spezia, Siena e Crotone, avanti in classifica chi per scontri diretti chi per un mero dato numerico.

«Io non ho mai fatto calcoli» – ha detto in conferenza stampa il tecnico della Virtus Lanciano, Marco Baroni – «però dopo le 4 sconfitte di fila ho fatto una tabella che ho fatto vedere ai ragazzi. Questo nonostante non ami questo tipo di calcoli, ma la squadra ha sempre bisogno di un obiettivo ben chiaro. Avevo chiesto alla squadra 8 punti nelle successive giornate e ne sono arrivati 9. Le ultime 2 non le guardiamo perché se non le vinciamo vuol dire che non meritiamo i play-off».

«I punti che abbiamo fatto in queste sei giornate erano punti difficilissimi da fare» – chiude il mister rossonero – «adesso siamo in grado di poter fare 64 punti, quindi andremo a giocare con Carpi e Cittadella le nostre chance. Iniziamo con gli emiliani, una squadra che non farà nessun regalo visto che è aperta una minima possibilità di rientrare nei play-off».

La squadra intanto prosegue gli allenamenti al campo Memmo in vista della trasferta decisiva di Carpi. Le buone notizie per il tecnico dei frentani giungono dall'infermeria, con tutti a disposizione compreso Troest e Germano che però difficilmente verranno rischiati in Emilia dal primo minuto. Oggi allenamento nel tardo pomeriggio.

LA CORSA PLAY-OFF. RESTANO IN 12 PER COMPLETARE LA GRIGLIA PLAY-OFF



Punti

41esima Giornata

42esima Giornata

Difficoltà

Palermo

82

TERNANA

crotone

***

Empoli

68

CITTADELLA

pescara

***

Cesena

65

latina

MODENA

*****

Latina

64

CESENA

spezia

****

Modena

62

PESCARA

cesena

***

Bari

60

SPEZIA

novara

****

Crotone

59

trapani

PALERMO

****

Siena

58

padova

VARESE

***

Virtus Lanciano

58

CARPI

cittadella

****

Spezia

58

bari

LATINA

*****

Trapani

57

CROTONE

brescia

***

Avellino

56

reggina

PADOVA

*

Carpi

55

lanciano

JUVE STABIA

***



*in maiuscolo le gare in trasferta. Le squadre classificate al primo ed al secondo posto vengono promosse direttamente in Serie A. Play-off dalla terza all'ottava posizione se il distacco tra le terza e l'ottava non supera 14 punti.

Andrea Sacchini