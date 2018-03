Amatori Pescara da urlo! Senigallia al tappeto 71-61: è semifinale col Latina!

PESCARA. Con una gagliarda prestazione l'Amatori guadagna le semifinali dei play off, un traguardo sicuramente non pronosticato alla vigilia che premia e dà prestigio al lavoro svolto dalla

società pescarese. Gara 3 contro il Senigallia è stata molto combattuta, come da previsione tra due formazioni di sostanziale equivalenza tecnica. I ragazzi di coach Fabbri hanno avuto stavolta un approccio positivo immediato alla contesa, sia per intensità di gioco che per atteggiamento difensivo. Primi due quarti in crescente e netto vantaggio (massimo al 19' 46-22), con Rajola prezioso ed esperto capitano, saggiamente dosato negli utilizzi ed alternato con Maino e Pepe. Come in occasioni precedenti però non si è fatta attendere la reazione dei marchigiani, che avviano il recupero nella terza frazione passando alla difesa a zona ed attaccando preferibilmente di slancio

la difesa locale. Il recupero è sfiorato al 33' (57-55) ma l'Amatori ritrova la forza per gestire la situazione e ricrea un margine decoroso. Una tripla di Maino al 38'riporta sul più dieci (67-57) favorendo la conquista della meritata vittoria, in un finale convulso ed emozionante.

Tra gli ospiti, assistiti sugli spalti da un numeroso pubblico, da rilevare la prova del play Battisti che, uscito per infortunio al 9', è poi rientrato nel secondo tempo ed ha giocato con la testa fasciata, risultando tra i più positivi nonchè miglior realizzatore. Nelle semifinali ora i pescaresi se la dovranno vedere con la nota corazzata Latina, in un impegno di grande prestigio ma anche quasi proibitivo. Un grande risultato per i biancorossi essere arrivati a questo punto, coniugando opportunamente esperienza, pescaresità e giovani, peraltro nell'ambito di un budget ridimensionato rispetto alle passate stagioni. Un motivo in più per essere soddisfatti.

Amatori Pescara: Pepe 7, Rajola 19, Maino 18, Buscaìno 5, Masciarelli , Timpari Mar. 3, Timperi Mat. , Di Donato 8, Di Carmine ,Dip 11. All. FabbriSenigallia: Pierantoni 4, Maddaloni 11, Savelli , Catalani , Meccoli Matejka 8, Battisti 15, Perini 9, Tagnani ,Pasquinelli 5, Sartini 9. All. Valli.ARBITRI: Canazza (Solesino) e Dori (Mirano)5 falli: Perini.Note: uscito per infortunio Battisti al 9', rientrato al 21'. tiri da 3: amatori 8/29 senigallia 7/26 ; tiri liberi: amatori 13/16 senigallia 4/10. tiri da 2: amatori 25/59 senigallia 25/68. Rimbalzi: amatori 35 (Dip, Di Donato e Pepe 6) senigallia 30 (Maddaloni 8)