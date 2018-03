Abruzzo. Cocullo, in 20mila per san Domenico ed i serpari

COCULLO. Oltre ventimila persone si sono date appuntamento ieri 1 maggio 2014 per il tradizionale e antichissimo rito dei serpari di Cocullo, in cui la statua di San Domenico viene portata in processione 'vestita' di serpenti vivi catturati nei campi il mese precedente e appositamente preparati.

Una giornata favorevole dal punto di vista meteorologico ha reso ancora più suggestiva una manifestazione le cui origini si perdono a ritroso nei secoli.

Il momento più atteso intorno a mezzogiorno e trenta con l'uscita della statua di San Domenico Abate dalla chiesa di santa Maria delle Grazie. Fuori ad attenderlo i serpari pronti a vestirlo con centinaia di cervoni e biacchi raccolti nei giorni precedenti nelle campagne circostanti il paese. Subito dopo la processione ha sfilato tra due ali di folla per le strade e i vicoli accompagnata dalla banda e dai sindaci dei paesi della Valle del Sagittario.

Come al solito erano presenti centinaia di fotografi e cineoperatori che hanno ripreso il santo vestito di serpi da tutte le angolazioni.

La tradizione vuole che San Domenico abbia il potere taumaturgico contro il morso dei serpenti e dei lupi. Ma anche quello di guarire il mal di denti. E proprio per invocare la sua protezione i fedeli, nel giorno della festa, suonano una campanella posta all'interno della chiesa, utilizzando i denti.