Virtus Lanciano. La crisi va superata con equilibrio. Baroni: «nulla si sfascia in 15 giorni...»

LANCIANO. «Come non arrivano a caso le vittorie così non arrivano per caso le sconfitte». È onesto e soprattutto equilibrato il tecnico dei rossoneri Marco Baroni, che nella consueta conferenza stampa del martedì è tornato a parlare di temi caldissimi in casa frentana: crisi, terza sconfitta consecutiva ed obiettivi da qui a fine campionato della sua squadra una volta raggiunta l'oramai certa salvezza: «il confronto a caldo di sabato dopo la partita è stato duro ma anche necessario. Era importante parlare per poi concentrarsi sul campo e sul lavoro. Ora l'attenzione deve essere rivolta all'obiettivo di fare il meglio possibile. Abbiamo pagato a caro prezzo tante piccole cose e dobbiamo lavorare per migliorarle».

Serve equilibrio nei giudizi quando le cose vanno bene ed anche quando vanno male: «se abbiamo osannato questo gruppo non è che in 15 giorni il tutto si sfascia. È chiaro che nelle difficoltà emergano piccoli problemi ai quali bisognerà mettere ordine, ma non sono come una bandiera al vento. In questo momento sarebbe importante ripartire con un buon risultato e noi siamo perfettamente in grado di poterlo fare. Bisogna aumentare intensità e concentrazione».

«Veniamo da 3 sconfitte con storie molto diverse» – prosegue Baroni – «perché col Modena siamo rimasti in partita fino alle 2 reti incredibili che abbiamo subito nella ripresa, che hanno comunque portato ad una reazione positiva dei ragazzi. È un insieme di cose negative che si sono aggiunte, ma ora dobbiamo ritrovare le stesse componenti che ci hanno reso grandi fin'ora in campionato».

Sabato c'è il difficilissimo match a Siena: «meglio che arrivi una squadra importante contro il Siena, così ci confronteremo subito con una grande formazione. Bisogna avere coraggio in questo momento».

Ieri doppia seduta di allenamento per la Virtus con tutti gli uomini a disposizione del tecnico frentano.

Andrea Sacchini