Sorpresa Angolana: batte il Giulianova. Ok Sulmona ed Aminternia. 0-0 Celano

ANGOLANA-GIULIANOVA 2-1

RENATO CURI ANGOLANA (4-4-1-1): Lupinetti 6; Giammarino 6, Di Camillo 6, Natalini 6,5, Cancelli 6; Pagliuca 6, Farindolini 6,5, Francia 6 (40’ pt Cipressi 6), Carpegna 5,5 (33’ pt Di Domizio 6); Vespa 7; Isotti 7 (31’ st Saltarin sv). A disp. D’Andrea, Mendoza Zuzzotti, Ricci, Melone, Sborgia, Giansante. All. Donatelli

GIULIANOVA (4-4-2): Natali 5,5; Venneri 5,5 (7’ st Puglia 5,5), Catalano 6 (44’ st Rondina sv), D’Orazio 6, Lo Russo 5,5; Del Grosso 6, Conti 6, Rinaldi 5,5, Sorrentino 6; Broso 7, Stornelli 6 (30’ st Fantini sv). A disp. Melillo, Di Gioacchino, Nanci, Spadaccini, Polimeno, De Patre. All. Ronci.

ARBITRO: Mastrogiuseppe di Sulmona 6.

RETI: 23’ pt Broso (G), 48’ pt Isotti (R), 33’ st Vespa (R).

NOTE: spettatori 300 circa. Espulso al 46’ st Cipressi (R) per doppia ammonizione. Ammoniti: Carpegna, Cipressi, Di Domizio, Lo Russo, Venneri, Conti, Puglia. Recupero: pt 5’, st 4’.

CELANO-FANO 0-0



CELANO (4-4-2): Bartoletti 6; Granaiola 6, Villa 6, Fuschi 6, Bordi 6; Lancia 6, Evangelisti 6,5, Tarantino 6 (17' st Bolzan 6), Dema 5,5 (9' st Simeoni 5,5); Aquaro 5,5, Mercogliano 5,5 (40' st Manzo sv). A disp.: Cocuzzi, Kuka, Salvi, Calabrese, Capodacqua, Calzetta. All.: Morgante 6.

FANO (4-3-3): Ginestra 6; Clemente 6, Torta 6, Santini 5, Righi 6; Marconi 6 (23' st Favo sv), Lunardini 6,5, Fatica 6; Shiba 5 (14' st Antonioni 5,5), Bracci 5,5, Stefanelli 6 (31' st Cicino sv). A disp.: Tonelli, Pistelli, Carloni, Coppari, Gravina, Battisti. All.: De Angelis 6.

ARBITRO: Catucci di Foggia 6.

NOTE: spettatori 400 circa. Espulso al 21’ st Santini (F) per doppia ammonizione. Ammoniti: Mercogliano, Clemente, Torta, Fatica. Recupero: 1' pt, 5' st.

AMITERNINA-JESINA 4-2

AMITERNINA (5-3-2): Spacca 6; Lenart D. 6,5, Santilli 6, Valente 6, Loreti 6, Mariani 5,5; Bocchino 6 (15’ st Peveri 6), Petrone 6, Torbidone 7; Lenart L. 7,5, Terriaca 7 (49’ st Shipple sv). A disp.: Venditti, Nuzzo, Marcone, Miocchi, Costi, Cerroni, Cipolloni. All. Angelone (squalificato, in panchina Del Coco 7).

JESINA (4-4-2): Giovagnoli 6; Tullio 5, Alessandrini 6, Tombari 6, Carnevali 5; Cardinali N. 6, Strappini M. 6, Berardi 6,5, Rossini 6,5 (43’ st Cardinali M. sv); Sassaroli 5 (1’ st Mbaye sv, 25’ st Pierandrei sv), Traini 6,5. A disp.: Tavoni, Campana, Gasparini, Strappini S., Ambrosi, Bastianelli. All. Bacci 6.

ARBITRO: Simiele di Albano Laziale 5,5.

RETI: 3’ pt Lenart L. (A), 10’ pt Traini (J), 22’ pt Torbidone (A) rig., 26’ pt Berardi (J), 40’ st Terriaca (A), 48’ st Lenart L. (A).

NOTE: spettatori 250 circa. Ammoniti: Tullio, Tombari. Recupero: pt 2’, st 4’.

BOJANO-SULMONA 0-3 (a tavolino per mancata disputa da parte del Bojano)

