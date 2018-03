CROZZA, «LA VERITÀ D’ITALIA SVELATA DA UNO CHE PARLA COME OLLIO»

TELEVISIONE. Maurizio Crozza ha commentato le dichiarazioni di Enrico Letta secondo cui il suo futuro e quello del suo governo in bilico è nelle mani della Provvidenza.

«Pensa che bel segnale per i mercati, pare che gli incestitoti arabi abbiano subito commentato ‘ridacci tutti i 500 milioni che ti abbiamo ridato la settimana scorsa, piuttosto ce li giochiamo alla corsa dei cammelli’», ha commentato il comico genovese. «Nemmeno Noè era così fatalista. Almeno lui una barca l’ha costruita»

Il comico ligure ha vestito poi per pochi minuti i panni del segretario del Pd Matteo Renzi: «E’ come il protagonista di ‘Ecce Bombo di Nanni Moretti, lui è Ecce bimbo: ‘mi si vota di più se vado a fare il Premier con un governo del fare? O se mi metto in disparte a rompere le balle col parlare a chi deve fare di non parlare ma fare?’»

Poi un’analisi dello scoop del giornalista Alan Friedman su un presunto complotto per disarcionare Berlusconi e creare un governo tecnico guidato da Monti e Passera: «siamo in un paese», ha detto Crozza, «è possibile che se vogliamo sapere come sono andate le cose in questo paese dobbiamo affidarci ad uno che parla come Ollio?»