Nei recuperi domenica nera per l'Abruzzo. Perdono Sulmona ed Amiternina

SULMONA-MATELICA 1-2 (giocata sabato)

SULMONA (4-1-4-1): Meo 8; Cavasinni 6,5, Di Ciccio 6,5, Fraghì 5,5, Pezzullo 5; Amedoro 5,5 (28’ st Suleman 6); Magaddino 5 (1’ st Di Francia 6), Spadari 6,5, Lorenzetti 5,5, Bernardo 5 (14’ st Simeoli 6); Taliano 5,5. A disp.: Bighencomer, De Matteis, Pellegrino, Petrigni, Piccirilli, Sulli. All. Luiso 6.

MATELICA (4-2-3-1): Spitoni 5,5; Colantoni 6,5, Ercoli 6,5, D’Addazio 6, D’Alessio 6; Moretti 6 (47’ st Gilardi sv), Gadda 5,5; Jachetta 7, Cacciatore 6,5, Scotini 5,5 (37’ st Mangiola sv); Cognigni 6,5 (29’ st Api sv). A disp.: Passeri, Silvestrini, Lanzi, Tonelli, Staffolani, Martini. All. Carucci 7.

ARBITRO: Parrella di Battipaglia 5.

RETI: 12’ pt Di Ciccio, 39’ pt Jachetta, 43’ pt Cacciatore rig.

NOTE: spettatori 400 circa con una quarantina di tifosi ospiti. Ammoniti: Lorenzetti, Pezzullo, Di Francia, Cognigni, Amedoro, Suleman. Angoli: 2-3. Recupero: pt 2’, st 6’.



AGNONESE-AMITERNINA 1-0

OLYMPIA AGNONESE (4-3-3): Biasella 6; Pifano 6, Litterio 6, Antonelli 6 (27’ st Pettrone sv, 43’ st Patriarca sv), Maresca 6; Wade 6,5, Ricamato 7, Di Lullo 6,5; Mancini 6, Di Benedetto 5,5, Troccoli 5,5 (16’ st Rolli 5,5). A disp.: Vescio, Marcovecchio, Catalano, Parmense, Lavorgna. All. Urbano.

AMITERNINA (4-3-3): Spacca 6; Lenart D. 6,5, Shipple 5, Santilli 6, Nuzzo 6; Fermo 5,5 (36’ st Terriaca 4), Loreti 6 (47’ st Petrone sv), Holzknecht 5,5 (27’ st Peveri 5,5); Lenart L. 6, Bocchino 6,5, Torbidone 5,5. A disp.: Venditti, Iannini, Miocchi, Giansante, Cipolloni, Costi. All. Angelone (squalificato, in panchina Cola).

ARBITRO: Garofalo di Torre del Greco 5,5.

RETI: 35’ st Ricamato.

NOTE: spettatori 300 circa. Espulsi all’8’ st Shipple (AM) per doppia ammonizione e al 44’ st Terriaca (AM) per gioco scorretto. Al 25’ st allontanato Cola, tecnico dell’Amiternina, per proteste. Ammoniti: Ricamato, Santilli, Troccoli, Wade, Holzknecht, Petrone. Angoli: 2-4. Recupero: pt 2’, st 5’.

