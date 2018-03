Pescara Calcio. Ufficiale l'acquisto di Andrea Bovo. Ultime ore per chiudere con Samassa

PESCARA. Decolla finalmente il mercato del Pescara. Pochi minuti fa il sodalizio adriatico ha ufficializzato l'ingaggio dallo Spezia di Andrea Bovo con la formula del trasferimento definitivo.

Il delfino ha vinto la concorrenza agguerrita del Novara offrendo un contratto biennale al classe 1986 ex tra le tante di Padova, Bari, Venezia e Salernitana. Soddisfatto il calciatore che dopo i tanti acquisti a centrocampo del club spezzino aveva visto ridursi notevolmente le proprie possibilità di essere impiegato nella seconda parte di campionato. A questo punto il Ds Giorgio Repetto, presente da ieri a Milano insieme al patron Daniele Sebastiani, tenterà nelle rimanenti ore di mercato l'ultimo assalto a Guana, pronto a trasferirsi in riva all'Adriatico solo per un contratto biennale ed a fronte di una cospicua buonuscita da parte del Chievo Verona. La trattativa è ben lontana dalla conclusione ma l'acquisto di Bovo non esclude a prescindere quello di Guana.

Passi avanti importanti anche per quanto riguarda il mercato in uscita, con l'accordo di massima trovato tra Pescara e Losanna per il trasferimento in prestito in Svizzera di Ante Vukusic. Dietro l'operazione non è chiaro se ci sia il Parma, che per il centravanti croato sarebbe disposta a girare al delfino gli interi cartellini di Rossi e Schiavi, ritenuti fondamentali nel progetto tecnico di Marino.

La partenza di Vukusic libera un posto in attacco che a meno di clamorose sorprese dovrebbe essere occupato da Mamadou Samassa, attaccante versatile del Chievo Verona con trascorsi molto positivi con il Le Mans, l'Olimpique Marsiglia ed il Valenciennes. Il nazionale del Mali (20 partite e 6 reti, ndr) verrebbe prelevato in prestito con diritto di riscatto. Ultime ore caldissime anche per quanto riguarda Cutolo, che nonostante le smentite delle ultime settimane potrebbe davvero partire dopo l'approdo in biancazzurro di Caprari. L'ex attaccante del Padova è richiesto soprattutto in Serie B ma è un pupillo di Pasquale Marino. Anche qui il tutto verrà deciso nelle ultime ore di mercato.

La squadra intanto ha svolto l'ultimo allenamento di rifinitura in vista del match con il Trapani di domani. Tutti a disposizione di Marino eccezion fatta lo squalificato Zuparic, che verrà rimpiazzato a centrocampo da Rizzo. Recuperato Schiavi dopo i problemi muscolari avvertiti in settimana e possibile partenza dal primo minuto.

Andrea Sacchini