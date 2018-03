Pescara Calcio. Oggi trasferta delicata con la Juve Stabia. Mercato: sfuma anche Sampirisi

PESCARA. Mentre la squadra agli ordini di mister Pasquale Marino nel tardo pomeriggio di ieri ha raggiunto la Campania in vista del match di oggi pomeriggio al Menti contro la Juve Stabia, i dirigenti del Pescara continuano a scandagliare il mercato alla ricerca dei rinforzi giusti per affrontare al meglio la seconda metà del campionato. Nella serata di ieri è sfumato l'ennesimo obiettivo del delfino, con Mario Sampirisi che ha raggiunto un accordo di massima con l'Olhanense. Il giocatore ha firmato in prestito fino a giugno. L'oramai ex terzino del Genoa potrebbe essere seguito nella sua nuova avventura nel massimo campionato portoghese da Ante Vukusic, che prelevato dal Parma verrebbe girato in prestito fino a fine stagione. Per il ruolo di terzino destro il ballottaggio tra Ceccarelli e Salviato nettamente favoriti su Rispoli, senza ovviamente escludere qualche new entry nelle prossime ore.

Per la mediana la corsa al momento sembra ristretta a 2 giocatori: Guana del Chievo Verona ed Olivera della Fiorentina. Entrambi, mai impiegati in stagione dai rispettivi allenatori, avrebbero già dato il beneplacito a trasferirsi in Serie B. Il mediano clivense ha caratteristiche prettamente difensive ed inserito nell'attuale organico del delfino potrebbe integrarsi alla perfezione con Brugman, sempre più il cervello del centrocampo di Marino. Olivera invece, spiccatamente più tecnico, rappresenterebbe un jolly prezioso a metà campo ma c'è da vincere l'agguerrita concorrenza del Brescia e soprattutto del Livorno. Ufficiali da ieri infine gli acquisti di Gianluca Caprari, che arriva in comproprietà e Tomas Svedkauskas portiere lituano con la formula del prestito con diritto di riscatto. Indosseranno rispettivamente la maglia numero 8 ed 1.

TUTTI CONVOCATI NEL PESCARA PER IL MATCH DI OGGI POMERIGGIO

Nel Pescara tutti a disposizione di Marino eccezion fatta Balzano, fermato per un turno dal giudice sportivo. Tutti convocati compresi Sforzini e Nielsen.

Il tecnico della Juve Stabia Fulvio Pea invece ha chiamato 21 giocatori: i portieri Viotti e Benassi; i difensori Contini, Ghiringhelli, Lanzaro, Liviero, Martinelli, Piccioni e Zampano; i centrocampisti Caserta, De Falco, Djiby, Giandonato, Jidayi, Mezavilla e Suciu; gli attaccanti Di Carmine, Doukara, Falco, Parigini e Sowe. Fischio d'inizio oggi pomeriggi

Andrea Sacchini