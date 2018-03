Pescara Calcio. Accordo vicino Sebastiani-De Cecco. I biancazzurri tornano al Poggio?

PESCARA. Giornata molto importante quella di ieri per il Pescara. Secondo indiscrezioni confermate direttamente dalla società, il delfino potrebbe tornare ad allenarsi da qui a pochi giorni al Poggio degli Ulivi, dopo il contenzioso sulla locazione del centro sportivo mai risolto in questi anni.

In realtà la Pescara calcio da parecchi mesi paga l'affitto della struttura di Città Sant'Angelo senza però svolgervi allenamenti. Ieri il patron Daniele Sebastiani ha incontrato Peppe De Cecco per cercare di limare il contenzioso circa la locazione dell'impianto sorta qualche anno fa. Da entrambe le parti è trapelata soddisfazione e voglia di limare i contrasti, fermo restando che il delfino ha in essere un contratto di locazione col Poggio degli Ulivi fino a giugno 2014.

L'accordo è in via di definizione e potrebbe essere ufficializzato entro un paio di settimane o addirittura prima di domenica, permettendo così alla squadra di Marino di preparare al Poggio il derby con la Virtus Lanciano e soprattutto risolvere una volta per tutte il continuo peregrinare da un campo all'altro.

«È una possibilità concreta per noi» – ha dichiarato il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani – «anche per il contenzioso ancora in essere per l'affitto del Poggio. C'è grande volontà di tutte e 2 le parti anche per evitare sciocchi litigi. È inutile continuare con queste discussioni che non fanno bene a nessuno, soprattutto alla Pescara calcio».

«C'è piena disponibilità da entrambe le parti» – prosegue Sebastiani – «ed i legali lavoreranno per una soluzione pacifica della cosa, che possa soddisfare tutti».

Il ritorno al Poggio degli Ulivi non annulla il progetto del nuovo centro sportivo dei biancazzurri: «il progetto resta ovviamente in piedi e senza modifiche. Avremo la nostra casa in ogni caso».

La squadra intanto riprenderà questa mattina a San Giovanni Teatino gli allenamenti in vista del derby di domenica ad ora di pranzo contro la Virtus Lanciano. Da valutare le condizioni di diversi giocatori.

