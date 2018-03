CROZZA: «CHIAMATE MISTER POLIZIOTTO, BERLUSCONI MERITA L’ERGASTOLO»

TELEVISIONE. Crozza interpreta Silvio Berlusconi mentre legge le carte che lo scagionano da ogni reato...

«Ho mandato delle email ai 5 Stelle», dice il finto Cavaliere. «Se non convincono altri 10 amici senatori, ho saputo da fonti americani che magari tra vent’anni tu cammini per strada senti una punturina sul collo, sottovaluti la cosa ma vai a letto e non ti svegli più».

Intanto in Italia c'è Putin. «Solo menu tricolore, quindi astenersi slave, latino americane nordafricane ma da domani si ricomincia con la cucina fusion». Quella con l’amico russo sarebbe stata comunque «una serata diversa dalle altre... hanno fatto le prove per vedere se Silvio riesce a entrare nella valigia...»

Per Crozza dopo la conferenza stampa di Berlusconi con i documenti americani il caso è chiuso: «con delle carte così ha chiarito, è chiaro che merita l’ergastolo. Chiamiamo mister poliziotto che lo porta da mister secondino e buttano la mister chiave. Ma si svegliano adesso i super testimoni? Il processo è andato avanti per 9 anni e le carte dall’America arrivano adesso? Sarà mica colpa delle Poste? Giovanni, vi prego, non facciamolo decadere, uno così bisogna tenerselo stretto, ci rappresenta alla perfezione. Dobbiamo farlo dichiarare patrimonio dell’immunità».